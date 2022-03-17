桃機舉債報表盼增資 政院：桃機還未提報告

桃園機場近年受疫情影響，旅客量銳減、收入減少，但重大建設持續興建，3年虧損113億。桃機向交通部及行政院爭取增資700億到800億，行政院今天表示，桃機還沒提出正式報告，但相關反應的財務需求，行政院評估可行後，會依原則予以支持。

受疫情影響，桃機近年旅客量銳減，收入減少，但重大建設持續興建，導致桃機近3年來虧損約113億元，今年底前預估將舉債284億元，若是明年再舉債，恐將超過資本額。桃機向交通部、政院爭取增資700至800億元，希望政府從明年開始分年分階段增資，以度過財務難關。

對此，行政院發言人羅秉成表示，桃機是國門，也是重要的邊境管制地方，非常重要，桃機營運政府都會全力支持，尤其邊境安全、整個航空服務品質提升，都希望能夠維繫一定的國際標準和需求。

羅秉成表示，桃機公司財務需求，桃機有來政院說明、報告，但還沒提出正式的報告來，因此還沒通過政院的核定程序，但相關反應的財務需求，行政院在評估可行性後，都會基於上述原則予以支持。