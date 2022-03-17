快訊

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

直播／本土今+0、無病歿 境外移入新增91例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八旬嬤疑中風坐家中失去意識 送大林慈濟動脈機械取栓

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
83歲簡阿嬤去年3月疑似腦中風失去意識送大林慈濟醫院目前阿嬤已可用助行器四處走動。圖／大林慈濟醫院提供
83歲簡阿嬤去年3月疑似腦中風失去意識送大林慈濟醫院目前阿嬤已可用助行器四處走動。圖／大林慈濟醫院提供

83歲的簡阿嬤去年3月疑似腦中風失去意識送醫，經大林慈濟醫院以動脈機械取栓，將腦中血栓取出，目前阿嬤已可用助行器四處走動，扶著扶手上樓梯也沒有問題。院方表示，病人只要在時間內送醫，可將血栓從血管中移除，大幅增加病人預後，有機會可以下床走路、提高生活品質。

簡阿嬤家人表示，當天下午阿嬤上樓收衣服，卻一直沒下樓，在樓下看電視的簡阿公覺得有異，上樓找人，發現簡阿嬤坐在床上久久不動，怎麼叫都沒有反應，已經失去意識，擔心是腦中風，立即請家人送到大林慈濟醫院。

邱孟祈說，簡阿嬤右側無力、意識不清，經電腦斷層檢查確認非出血性腦中風，1個多小時內即到院，先施打血栓溶解劑，並做電腦斷層血管攝影，確認是左側中大腦動脈阻塞，在六小時內都可以機械取栓。

經與影像醫學科合作，搭配血管攝影，從血管中將阻塞的血栓取出，打通血管。邱孟祈指出，這類病人若未及時治療，有八九成的可能會終生臥床，甚至死亡。

邱孟祈表示，機械取栓適用於大動脈血栓的患者，可以救回更大片腦細胞，前提是這些腦細胞仍未因梗塞而死亡太多。美國心臟科學會訂定的準則在梗塞發生6小時間內穿刺，國內健保給付規範則為8小時內。

邱孟祈提醒，民眾可依辛辛那提中風量表評估是否中風：「抬手」、「微笑」、「說你好」，兩手平舉可查看兩側手是否軟弱無力，舉起高度是否一致；「微笑」可觀察是否有眼歪嘴斜等顏面神經麻痺的症狀；「說你好」則是觀察是否有說話不清楚的狀況，這三點可以做為非醫療專業人員評估是否中風的參考。

邱孟祈醫師強調，時間因素很重要，血栓溶解劑使用時機在中風發生3.5小時至4小時內，而大動脈的血栓在6至8小時內送醫，有機會做機械取栓，時間拖得越長，能救回的腦細胞越少，如果一發現有問題就立刻送醫，醫院較有餘裕做進一步的治療。

大林慈濟醫院神經內科與影像醫學科合作，搭配血管攝影，從血管中將阻塞的血栓取出，打通血管。圖／大林慈濟提供
大林慈濟醫院神經內科與影像醫學科合作，搭配血管攝影，從血管中將阻塞的血栓取出，打通血管。圖／大林慈濟提供
大林慈濟醫院神經內科與影像醫學科合作，搭配血管攝影，從血管中將阻塞的血栓取出，打通血管。圖／大林慈濟提供
大林慈濟醫院神經內科與影像醫學科合作，搭配血管攝影，從血管中將阻塞的血栓取出，打通血管。圖／大林慈濟提供

延伸閱讀

心房顫動一半無症狀 中風風險倍增

心臟亂跳「愛注意」 心房顫動5成無症狀中風機率增5倍

《上古卷軸》阿嬤不幸中風康復中 實況秀Bethesda暖心豪華大禮

一喝水就排尿小心肺有問題！專家解析喝水原則：睡前2個小時助降血脂、防中風

相關新聞

中火「火力支援」全國釀空污 盧秀燕批：對台中不公平

台中今天空氣品質不佳，環保局空氣品質監測顯示為「對敏感族群不健康」，遭民眾質疑為全台近日電力問題，導致中火加大供電量支援...

下體注射凡士林增大 外籍移工只有一開始爽...後來痛翻

在GG注射凡士林有增大效果？！台南市立安南醫院泌尿科最近就接獲一起外籍移工的病例，造成陰莖發炎腫大並產生硬塊，最後只好開...

中火九號機組友善降載22%？ 環保局怒轟：是升載中

今早全台西半部空氣品質不佳，上午8點多，台電官網顯示中火九號機組淨發電量22%，另六部機組落在92至96%，民眾一度以為...

霧鎖基隆港、塔制員無法目視堤口紅綠燈塔 3船受影響

基隆港今早受到濃霧影響，上午8點10分起暫時停止船舶申請進出港管制作業，等到9點30分濃霧散逸解除管制，共計有2艘進港及...

有錢也搶不到看護 雇主沉痛告白：薪水給3萬我都可以接受

5年前父親診斷出失智後，陳靜儀連續請了3個外籍看護。但如今，等待承接時間愈來愈長，費用更節節上漲。這並不是個案，而是缺工風暴下，愈來愈多中產家庭的痛。

台灣淨零路徑圖3月底公布 環團籲擴大公民參與

國發會將在3月底公布「台灣淨零碳排路徑圖」，多個環團今天舉辦記者會呼籲，淨零路徑應重視公眾對話、擴大公民參與，運輸部門要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。