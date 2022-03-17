八旬嬤疑中風坐家中失去意識 送大林慈濟動脈機械取栓

83歲的簡阿嬤去年3月疑似腦中風失去意識送醫，經大林慈濟醫院以動脈機械取栓，將腦中血栓取出，目前阿嬤已可用助行器四處走動，扶著扶手上樓梯也沒有問題。院方表示，病人只要在時間內送醫，可將血栓從血管中移除，大幅增加病人預後，有機會可以下床走路、提高生活品質。

簡阿嬤家人表示，當天下午阿嬤上樓收衣服，卻一直沒下樓，在樓下看電視的簡阿公覺得有異，上樓找人，發現簡阿嬤坐在床上久久不動，怎麼叫都沒有反應，已經失去意識，擔心是腦中風，立即請家人送到大林慈濟醫院。

邱孟祈說，簡阿嬤右側無力、意識不清，經電腦斷層檢查確認非出血性腦中風，1個多小時內即到院，先施打血栓溶解劑，並做電腦斷層血管攝影，確認是左側中大腦動脈阻塞，在六小時內都可以機械取栓。

經與影像醫學科合作，搭配血管攝影，從血管中將阻塞的血栓取出，打通血管。邱孟祈指出，這類病人若未及時治療，有八九成的可能會終生臥床，甚至死亡。

邱孟祈表示，機械取栓適用於大動脈血栓的患者，可以救回更大片腦細胞，前提是這些腦細胞仍未因梗塞而死亡太多。美國心臟科學會訂定的準則在梗塞發生6小時間內穿刺，國內健保給付規範則為8小時內。

邱孟祈提醒，民眾可依辛辛那提中風量表評估是否中風：「抬手」、「微笑」、「說你好」，兩手平舉可查看兩側手是否軟弱無力，舉起高度是否一致；「微笑」可觀察是否有眼歪嘴斜等顏面神經麻痺的症狀；「說你好」則是觀察是否有說話不清楚的狀況，這三點可以做為非醫療專業人員評估是否中風的參考。