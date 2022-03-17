下體注射凡士林增大 外籍移工只有一開始爽...後來痛翻

在GG注射凡士林有增大效果？！台南市立安南醫院泌尿科最近就接獲一起外籍移工的病例，造成陰莖發炎腫大並產生硬塊，最後只好開刀割除發炎部分，醫師董聖雍表示，不少東南亞年輕男性有注射凡士林增大的行為，台灣這是流行「入珠」，但事實上有安全的填充物，千萬不要錯誤嘗試，有可能帶來後悔終身的後遺症。

這名25歲的菲律賓籍移工，5年前經友人分享可在包皮下注射凡士林讓陰莖增大，而自行嘗試，一開始的確有尺寸明顯增大效果，讓他很高興，在行房時也更有自信，但近來除注射部位開始逐漸變硬增厚，也經常嚴重疼痛，最近到安南醫院急診求助。

董聖雍表示，患者陰莖前端包皮嚴重腫大，並且發紅有硬塊。病人自陳「非常後悔當年誤信朋友建議」，最近注射物的硬塊還會位移及擴散，疼痛也越來越嚴重，影響日常生活。

之後手術切除異物及發炎組織，所幸感染不嚴重仍可保住陰莖，但醫師表示，後續仍可能有包皮長度不足與陰莖慢性纖維化等後遺症，造成勃起及疼痛等問題，需繼續保持回診追蹤觀察。

董聖雍說，東南亞國家有不少年輕男性，都會自行在下體注射凡士林希望陰莖增大，國人則是較流行以入珠方式增粗陰莖。但是，這些外來異物都很可能會造成陰莖發炎及慢性纖維化，而後發生疼痛及潰瘍，嚴重時甚至會化膿壞疽甚至惡化成壞死性筋膜炎。若是產生併發症時，除需要反覆清創及植皮外，也可能影響未來陰莖正常功能，嚴重感染時甚至還會有生命危險。

對於陰莖增大有需求的男性，董聖雍指出，目前已有安全可靠的填充物，像脫細胞真皮是取自人體的真皮組織，在美國的皮庫內經過徹底殺菌及抗排斥處理後做成填充材料，已廣泛使用於整型醫學領域數十年。

他表示，陰莖增大手術會在陰莖製造小的切口，將此種脫細胞真皮植入，可以和身體血管組織穩固融合，除自然均勻美觀，也不會有排斥反應，對於有相關需求的男性朋友來說，脫細胞真皮陰莖增大手術是可以考慮的選項。

董聖雍表示，其實大多數國人男性陰莖勃起後的長度大小，都已足夠行房使用，不必一味的追求尺寸，更重要的是性愛技巧，才是讓伴侶滿足的關鍵。