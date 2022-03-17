陽明山海芋季、繡球花季登場 明起90天交通管制

北市陽明山竹子湖海芋季與繡球花季於明日登場，恐吸引大量人車上山賞花，為疏解周邊道路交通，交通大隊交通管制90天，19日起每逢假日，仰德大道實施管制，無通行證車輛從8時到15時禁止入山，民眾可轉乘公車上山賞花。

北市交大表示，竹子湖地區管制日期自3月19日至6月19日，每逢假日仰德大道實施例假日管制，管制時間從上午8時至下午3時，包括仰德大道與至誠路口、至善路2段1巷口及福林路與忠勇街口，無通行證的車輛都禁止上山。

另外，在湖田橋西經海芋大道方向實施順時針單向行駛交通輸導措施，海芋大道單行管制至往中正山叉路口止；湖田橋往東湖路段採雙向通行，頂湖段採單向通行且禁止迴轉，疏導由新闢石板路往陽金公路離開。