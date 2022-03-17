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陽明山海芋季、繡球花季登場 明起90天交通管制
北市陽明山竹子湖海芋季與繡球花季於明日登場，恐吸引大量人車上山賞花，為疏解周邊道路交通，交通大隊交通管制90天，19日起每逢假日，仰德大道實施管制，無通行證車輛從8時到15時禁止入山，民眾可轉乘公車上山賞花。
北市交大表示，竹子湖地區管制日期自3月19日至6月19日，每逢假日仰德大道實施例假日管制，管制時間從上午8時至下午3時，包括仰德大道與至誠路口、至善路2段1巷口及福林路與忠勇街口，無通行證的車輛都禁止上山。
另外，在湖田橋西經海芋大道方向實施順時針單向行駛交通輸導措施，海芋大道單行管制至往中正山叉路口止；湖田橋往東湖路段採雙向通行，頂湖段採單向通行且禁止迴轉，疏導由新闢石板路往陽金公路離開。
交通局表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，福林公園地下停車場及百齡高中地下停車場提供欲轉乘公車上山的民眾當日當停車前3小時免費優惠（須請按鈕取票），可至捷運劍潭站搭乘109、111、紅5、109、111、260公車至陽明山第二停車場，再轉乘128、129、小8、小9、131公車前往竹子湖。
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