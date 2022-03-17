牛排、火鍋雪花是真油花？ 食藥署規定標示注脂肉

火鍋想涮份滑嫩的「雪花牛」？但這油花可不一定是「天然的」而是「注脂肉」。衛福部食藥署今天公告「新增注脂肉食品標示規定」，自7月1日起，只要是重新注入油脂的肉品都需特別標示，並且須加註「僅供熟食」、「熟食供應」等醒語。

因肉塊重組有安全疑慮，過去對於重組肉便規定需標示是「重組肉」，且須加註「僅供熟食」等醒語。但除了重組肉，也有許多業者為了加強油花效果，因此將油脂重新注入原型肉中，造成消費者誤解為油脂天然均勻分布的原形肉產品，成為「注脂肉」，如「雪花牛肉」或「霜降牛肉」等。

而有些民眾點「雪花牛排」喜歡吃「五分熟」、「七分熟」，但因「注脂肉」是把油脂重新注入肉品，若無充分煮熟則有安全疑慮。

食藥署食品組科長楊依珍表示，為加強注脂肉食品標示管理，今公告增列注脂肉食品標示規定，不論是包裝注脂肉食品、具稅籍登記食品販賣業者販售散裝注脂肉食品，以及販售注脂肉食品的直接供應飲食場所，皆應以中文於品名顯著標示「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」或等同字義醒語。

楊依珍表示，新制自7月1日上路，新制上路前都會對業者加強輔導，尤其是餐廳的標示與否，對民眾的飲食安全影響較大。新制上路後則將加強稽查，若業者未依規定標示，將依違反食安法規定，處新台幣3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

食藥署也呼籲消費者選用，應確認是否為注脂肉食品，食用時應注意或要求充分烹調至熟食，以確保衛生安全。