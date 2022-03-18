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久戴口罩小心女神變女嬸！「漂亮姐姐」皮膚保養從「保氧」開始

聯合線上 / 林啟芬

防疫口罩戴久了，皮膚長時間悶在口罩裡「吸廢氣」，口罩內潮濕的環境也讓皮膚毛細孔難呼吸，久而久之皮膚就會陷入缺氧暗沉危肌，看起來黯淡無光窘態畢露，「黃臉婆」上身了都還不自知！更惱人的是，明明每天都有擦保養品，但效果卻總是差一步，如何才能逆轉局勢，找回屬於「漂亮姐姐」的透、亮、白?

▲口罩戴久了，肌膚長期缺氧失去光澤，看起來會比實際年齡還要老，許多人卻往往不自知。 圖/shutterstock提供
▲口罩戴久了，肌膚長期缺氧失去光澤，看起來會比實際年齡還要老，許多人卻往往不自知。 圖/shutterstock提供

搶救暗沉危肌，關鍵在於「肌膚深呼吸」
長時間戴口罩，不僅阻隔呼吸的順暢度，連皮膚也會跟著缺氧，導致皮膚的代謝力下降，暗沉、斑點、痘疤隨之而來。想要擁有好氣色，綻放年輕光澤感，就要讓皮膚能夠「深呼吸」。我們的身體需要充足的氧氣，才能傳遞營養代謝平衡；皮膚也需要有足夠的氧氣，才能加速新陳代謝、排走皮膚中的囤積廢物，回復應有的健康活力。

▲皮膚需要有足夠的氧氣，才能加速代謝，恢復健康活力。 圖/克蘭詩提供
▲皮膚需要有足夠的氧氣，才能加速代謝，恢復健康活力。 圖/克蘭詩提供

皮膚保氧這樣做，還妳「漂亮姐姐」好臉色
歐洲第一頂級肌膚保養品牌－克蘭詩，立基25年美白科研專業與近代空汙研究，針對現代人肌膚缺氧問題，推出「氧氣亮白系列」，有別於一般美白精華只做到抑制黑色素，克蘭詩「氧氣亮白系列」先從源頭阻斷黑色素生成，再由內而外激活肌膚的「層層呼吸力」，幫助皮膚大口深呼吸，加速代謝，從肌膚底層綻放透亮光澤。

▲由左至右為：氧氣亮白淡斑精華/ 氧氣亮白淡斑精華水 / 氧氣亮白淡斑乳液。 圖/克蘭詩提供
▲由左至右為：氧氣亮白淡斑精華/ 氧氣亮白淡斑精華水 / 氧氣亮白淡斑乳液。 圖/克蘭詩提供

其中，最受歡迎的克蘭詩氧氣亮白淡斑精華人用人誇，被暱稱為「亮白氧氣瓶」，以珍稀半熟的「加勒比櫻桃」、含豐富酚類的「桃金孃」為兩大核心成分，能由內而外激活肌膚層層呼吸力，擦上後肌膚就像走進大自然中，從肌膚表層幫助大口深呼吸，達到代謝煥新、提亮膚色的效果；再從肌膚深層粉碎黑色素，達更淨白淡斑功效。同時質地輕潤，不乾不黏不刺激，含有玻尿酸分子，保濕美白一瓶搞定！

▲「亮白氧氣瓶」以「加勒比櫻桃」、「桃金孃」為兩大核心成分，能激活肌膚層層呼吸力。 圖/克蘭詩提供
▲「亮白氧氣瓶」以「加勒比櫻桃」、「桃金孃」為兩大核心成分，能激活肌膚層層呼吸力。 圖/克蘭詩提供

搭配全新上市的「氧氣水」（氧氣亮白淡斑精華水），效果更加乘！使用「氧氣水」當作保養先鋒，可以打開肌膚的吸收渠道，後續保養品秒滲透，效果倍增看得見。克蘭詩「氧氣水」含有和「亮白氧氣瓶」相同的活性成分，單用也能有感活氧亮白，並有「清爽型」、「潤澤型」兩款質地，使用者可根據自身膚質、喜好挑選使用，讓皮膚從內到外暢快呼吸、水嫩透亮。睡前再擦上一層智慧美白晚安水凝霜，或是厚敷當作晚安面膜，讓皮膚夜間也持續做有氧運動，修復肌膚煥發光彩，隔天早上起床就能自帶女神光！

▲克蘭詩氧氣亮白淡斑精華水擁有相同活性成分，幫助保養效果更加乘，單用也超有感。 圖/克蘭詩提供
▲克蘭詩氧氣亮白淡斑精華水擁有相同活性成分，幫助保養效果更加乘，單用也超有感。 圖/克蘭詩提供

限量預購！母親節超高CP值特惠組合
因應母親節檔期，克蘭詩推出多款百貨限量特惠組合，只要透過網路預購，就能輕鬆買到CP值超高的保養組合，讓皮膚在口罩和夏日陽光的夾擊下，依然白白嫩嫩美到最高點！

▲母親節限量特惠「氧氣有感亮白組」，內含氧氣亮白淡斑精華50ml+智慧美白潔顏慕斯50ml+氧氣亮白淡斑精華水(清爽) 50ml+氧氣亮白淡斑精華7ml，特惠價$4100 /價值$5670 圖/克蘭詩提供
▲母親節限量特惠「氧氣有感亮白組」，內含氧氣亮白淡斑精華50ml+智慧美白潔顏慕斯50ml+氧氣亮白淡斑精華水(清爽) 50ml+氧氣亮白淡斑精華7ml，特惠價$4100 /價值$5670 圖/克蘭詩提供

▲母親節限量特惠「氧氣亮白精華水入門組」，內含氧氣亮白淡斑精華水200ml+智慧美白潔顏慕斯50ml，特惠價$1700/價值$2133 圖/克蘭詩提供
▲母親節限量特惠「氧氣亮白精華水入門組」，內含氧氣亮白淡斑精華水200ml+智慧美白潔顏慕斯50ml，特惠價$1700/價值$2133 圖/克蘭詩提供

肌膚有氧，保養才夠力
做好皮膚保養，是「漂亮姊姊」一輩子的命定課題。無論皮膚白皙與否、年齡多大，「光澤度」始終是女性朋友期待的膚質狀況，透過正確保養、聰明保氧，才能從肌膚底層到表層自然透出光澤，素顏也能擁有夢寐以求的透亮肌，氣色好、臉色好，好運自然來！手刀官網購買

氧氣亮白超有感！試了就知道！
克蘭詩祭出免費試用「氧氣發光體驗組」，邀您一起來「氧氣亮白系列」的超神威力！內含：亮白氣氧瓶 2ml+氧氣水10ml+黃金雙激萃0.9ml(價值$375)，快把握機會現在就立即兌換吧！

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