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移工注射凡士林增大陰莖 腫大疼痛手術後反變小

中央社 / 台南17日電

菲律賓移工阿賓5年前在陰莖包皮的皮下組織注射凡士林，以增大陰莖，一開始確實有效，未料之後卻造成包皮腫大疼痛，只好掛急診手術，術後陰莖反而變小且可能有後遺症，得不償失。

台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍今天告訴中央社記者，25歲阿賓約於今年農曆春節期間到院掛號急診，主要是陰莖前端腫大發紅及有硬塊，疼痛加劇，嚴重影響日常生活。

董聖雍指出，阿賓5年前在菲律賓時相信在包皮的皮下組織注射凡士林，可讓陰莖增大，一開始的確有尺寸明顯增大效果，更顯自信，未料副作用出現，注射部位逐漸變硬增厚，嚴重疼痛，阿賓來台後忍痛到受不了，只好求診。

醫師診斷，阿賓的陰莖前端因注射物造成包皮嚴重腫大，出現發紅及硬塊，注射物硬塊位置還會逐漸位移擴散，最後施行手術移除異物及發炎組織，幸好保住陰莖，但陰莖反而變小，後續仍可能有包皮長度不足與陰莖慢性纖維化等後遺症，得繼續回診追蹤觀察。

董聖雍表示，東南亞國家不少年輕男性會自行在陰莖注射凡士林，讓陰莖增大，如同台灣流行入珠增粗陰莖，但這些外來異物可能使陰莖發炎及慢性纖維化，造成疼痛及潰瘍，嚴重時會化膿壞疽惡化成壞死性筋膜炎，若出現併發症，不僅需要反覆清創及植皮，也可能影響陰莖功能，感染時甚至會有生命危險。

對於陰莖增大，董聖雍說，目前已有安全可靠的填充物可供手術時選擇使用，例如脫細胞真皮是取自人體的真皮組織，在美國皮庫內經過徹底殺菌及抗排斥處理後做成填充材料，如今廣泛使用於整型醫學領域，自然均勻美觀，也不會有排斥反應。

董聖雍表示，大多數國人男性陰莖勃起後的長度大小，足以行房使用，不用一味追求尺寸數據，性愛技巧才是讓伴侶滿足的關鍵。

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