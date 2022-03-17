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掃墓燒雜草製造空汙 國1國3周邊去年清明4件火燒山
清明連假將屆，不少民眾都會回鄉祭祖掃墓，卻也導致國道沿線邊坡發生多起民眾焚燒雜草方式整理墓園或是燃燒紙錢，不僅造成空氣汙染，也容易影響國道行車視線。根據高公局統計，從去年3月20日至4月5日期間，總計發生4件火燒山或是邊坡事件，呼籲民眾切勿以焚燒雜草方式整理墓園或燃燒。
高公局表示，國道1號的三義、頭份路段，以及國道3號後龍、通霄、龍井、沙鹿、草屯、名間、竹山等路段鄰近墓區，在去年清明節前後，總計發生4件火燒山或邊坡之事件，產生濃煙不僅影響國道行車視距，也影響公共安全。
高公局說，切勿以焚燒雜草方式整理墓園或燃燒紙錢，萬一不慎引發大火，切勿驚慌，請先撥打119向當地消防單位求救。此外，若發現國道沿線有民眾露天燃燒造成空氣污染影響行車安全情事，將請地方政府環保單位依空氣汙染防制法第32條規定處置。
高公局中區養護工程分局表示，今年清明節連假為4月2日（周六）至4月5日（周二）共計四天，為鼓勵民眾提前回鄉祭祖，以分散掃墓人流，本次清明連假提前2周的周六、日（3月19日至20日、3月26日至27日），實施單一費率再7折優惠交通疏導措施，以達分散清明連續假期大量車潮，建議民眾可提前掃墓。
高公局說，清明返鄉掃墓祭祖，交通負荷大，部分時段、路段鄰近墓園必然會較易壅塞，請用路人耐心行駛或避開尖峰時段。另外，清明節連假期間也有實施單一費率，及高乘載管制、匝道封閉、暫停收費、匝道儀控、開放路肩等疏導措施，民眾可上高速公路局網站瞭解相關詳細內容，出門前也先下載「高速公路1968」App或上高速公路即時路況資訊網站查詢路況。
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