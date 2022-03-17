小心！飲水機節能標章驗證也會過期 公平會開罰10萬元

精璽企業有限公司於Yahoo!奇摩超級商城網站銷售3M牌型號T22冷熱雙溫飲水機商品，廣告宣稱「通過經濟部節能標章」文字，予人印象為該商品獲有節能標章驗證，但是公平會調查發現，其標章驗證已逾期，經要求限期改善仍未改善，公平會開罰精璽企業有限公司10萬元。

公平會表示，由次民眾選購家電商品時，商品是否獲有節能標章驗證，為影響民眾作成交易決定之重要考量因素，近期仍有部分業者刊登過期節能標章廣告而被公平會查處之情形。公平會呼籲業者，應全面檢視節能商品是否獲有節能標章或是否過期，以免違法受罰。

公平會表示，精璽企業有限公司於Yahoo!奇摩超級商城網站銷售3M牌型號T22冷熱雙溫飲水機商品，廣告宣稱「通過經濟部節能標章」文字，使人以為該商品較其他未獲節能標章相仿規格溫熱型飲水機，更具減少能源消耗之效用。

但據經濟部能源局表示，該商品之節能標章證書有效期限至108年8月31日，已逾期未重新取得節能標章驗證，且於109年10月曾查獲該商品廣告宣稱獲有節能標章驗證之違規事項，經通知限期改善完成，惟於110年8月仍再次查獲相同違規事項。故該商品之節能標章已過期，但廣告卻仍持續刊載通過經濟部節能標章的文字，與事實不符，公平會於111年3月16日第1590次委員會議討論後，處精璽企業有限公司10萬元罰鍰。

另外，公平會再次提醒，節能標章驗證具有一定期限，建議民眾購買家電商品前，先至經濟部能源局節能標章全球資訊網(https://www.energylabel.org.tw/)查證商品獲證情形。至於業者倘經查獲違規廣告並限期改善後，後續仍有刊登不實廣告情形，該會將嚴加懲處。