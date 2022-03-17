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中火九號機組友善降載22%？ 環保局怒轟：是升載中

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市今早空氣品質不佳，霧茫茫一片。記者林佩均／攝影
台中市今早空氣品質不佳，霧茫茫一片。記者林佩均／攝影

今早全台西半部空氣品質不佳，上午8點多，台電官網顯示中火九號機組淨發電量22%，另六部機組落在92至96%，民眾一度以為大幅度友善降載；台中市環保局釋疑，九號機組不是降載，「而是升載！」原供電的四號機組今天檢修，原檢修的九號機組今天啟動，才會有一早低於50%的淨發電量，但九號機組將持續升載供電，對於改善空汙狀況有限。

台中市環保局指出，台中火力發電廠原是三號、九號、十號機組停機檢修，今天因四號機組檢修，所以啟動九號機組、同步升載，才會有上午8點多22%淨發電量的數據，但九號機組仍持續升載，對中部地區造成空汙負擔。

環保局長陳宏益指出，經濟部及台電公司於民國109年9月發布新聞承諾，中火將在空污季期間執行「減煤減排方案4.0」，全廠最多運轉7部機，總發電量不超過6部機滿載發電量330萬瓩。

去年，台中市府希望台電有明確法源依據降載，並寫進「台中市空氣汙染防制計畫書」內，但台電不同意，台電表示「這是廠內自主執行部分」。

環保局直言，台電中火發電量沒有法源約束，只要全台缺電就燃煤供電，等同台電漠視中南部民眾健康與空氣品質。

台中火力發電廠今天四號機組進行檢修，所以啟動九號機組、同步進行升載，上午8點多出現淨發電量22%的數據，但九號機組仍持續升載，對中部地區造成空汙負擔。圖／翻攝自台電官網
台中火力發電廠今天四號機組進行檢修，所以啟動九號機組、同步進行升載，上午8點多出現淨發電量22%的數據，但九號機組仍持續升載，對中部地區造成空汙負擔。圖／翻攝自台電官網
台中火力發電廠原是三號、九號、十號機組進行停機檢修，圖為昨天數據畫面。圖／翻攝自台電官網
台中火力發電廠原是三號、九號、十號機組進行停機檢修，圖為昨天數據畫面。圖／翻攝自台電官網
今早全台西半部空氣品質亮紅色、橘色，空品不佳。圖／擷取自環保署官網
今早全台西半部空氣品質亮紅色、橘色，空品不佳。圖／擷取自環保署官網

台電 中火

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