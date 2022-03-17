畫出一片天 環保、台灣之美成兒童繪畫比賽主題大熱門

一年一度的兒童節即將到來，每年各單位舉辦的學童繪畫比賽也讓大眾對小朋友的藝術能力驚訝不已，像是信義房屋去（2021）年以「我心中的英雄」為主題，吸引近萬名大小朋友共襄盛舉，其中就讀興福國小的葉懿軒透過日常生活取材，將辛苦協助居民收垃圾的清潔人員描繪得栩栩如生，在國小5、6年級組中脫穎而出拿下金獎。2021年TOYOTA「夢想車創意繪畫大賽」也讓小朋友發揮天馬行空的創意，其中C組藍婕予以人道救援車為主題，傳遞疫情嚴峻下國際人道救援的重要性，榮獲評審金獎肯定。

image source:信義房屋

image source:翻攝YouTube／TOYOTA TW

主題不再圍繞家庭親子 融合更多社會體驗與人文觀察

有別於傳統小孩就是畫動物、畫爸媽和家庭，這幾年的主題圍繞著社會議題，像是愛護地球、交通安全等，家長不妨趁著今年兒童節假期，帶著家中學童參加「兒童繪畫比賽」，在藝術薰陶下學習相關觀念與知識，不僅在繪畫過程中親子都能獲得樂趣，也能藉由投稿參賽讓小朋友獲得滿滿成就感，接下來就讓我們趕緊來看看有哪些有趣又好玩的兒童繪畫比賽吧！

＃信義房屋「我是小小地球守護隊」全國繪畫比賽

信義房屋與Gogoro合作推出「我是小小地球守護隊」全國繪畫比賽活動，邀請學齡前幼童與國小學童在自己所居住的社區、鄰里，和爸爸媽媽一起做一件「愛護地球的事」，例如親子共同將家中的垃圾進行分類回收、減少使用一次性餐具及節約用水等，小朋友再將愛地球的行動畫在畫紙上，最後將作品繳件至信義房屋分店，不僅寓教於樂讓孩子了解環境保護重要性，也透過繪畫紀錄親子為地球做出的永續行動。

image source:信義房屋

今年分成幼兒園、國小1-2年級、國小3-4年級、國小5-6年級共4組比賽，除依照組別頒發全國金獎、銀獎、銅獎獎項各1名外，另頒發全國佳作與全國創意奬各200名，家長也能將小朋友的作品上傳至「線上藝廊」並邀請好友按讚，累積50讚以上將贈送精美好禮、讚數前3名可獲得氣炸鍋1個，還能加碼參與線上抽獎，獎品包含全家購物金、萬用鍋與烤盤等，填寫問卷再抽Gogoro電動機車。

image source:信義房屋

☞徵件時間：2022/03/15-2022/05/15

☞徵件對象：幼兒園（含學齡前）、國小1至6年級學生

☞徵件主題：我是小小地球守護隊

☞報名方式：下載信義房屋APP或社區幫APP，畫作完成後至信義房屋分店繳件

＃新光三越「夏日藝術季」兒童創意繪畫比賽

新光三越文教基金會舉辦「兒童創意繪畫比賽」至今已邁入第21年，每年2至3月都會公開徵件，並邀請6至8位兒童美育、繪本出版等領域的專家學者擔任評審，依照創意特色、繪畫技巧與色彩搭配進行評分，讓孩童盡情揮灑創意，培養兒童對藝術領域的潛能與內在涵養。



image source:新光三越夏日藝術季

今年同樣不限創作主題，開放幼兒園至國小1到6年級的學童報名參加，預計將選出特優20名、優選20名及佳作80名，同時頒發獎狀與獎品鼓勵，獲獎作品也會在全台新光三越公開展出，還有機會加入「日本世界兒童畫巡迴展」，讓全世界的人都能欣賞家中小孩的創意畫作！

image source:新光三越夏日藝術季

☞徵件時間：2022/02/01-2022/03/21

☞徵件對象：幼兒園組、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組

☞徵件主題：不限創作主題

☞報名網址：按此

＃和泰汽車「全國兒童交通安全」繪畫比賽

想要提升孩子的交通安全觀念卻又不知道該如何下手嗎？不妨帶著小朋友一起來參加和泰汽車與純青社會福利基金會共同舉辦的「全國兒童交通安全繪畫比賽」吧！家長可陪著國小學童拿起畫筆，透過「提醒爸爸媽媽注意交通安全的一件事」，讓孩子們從小紮根交通安全觀念，用輕鬆有趣的方式達到潛移默化的效果！

image source:財團法人純青社會福利基金會

為激勵更多人參賽，凡是身障學童報名參加，就能獲得獎狀1張，主辦單位也祭出「班級人氣獎」，只要前1,000組報名比賽的班級都能獲贈精美童書1套，最後根據參賽學童圖畫紙數量，捐贈加倍費用給弱勢偏鄉孩童，讓參與繪圖的小朋友都能成為熱心捐款的一員，也替繪畫比賽帶來無遠弗屆的正面影響力。

image source:財團法人純青社會福利基金會

☞徵件時間：即日起至2022/04/08

☞徵件對象：國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組

☞徵件主題：提醒爸爸媽媽注意交通安全的一件事

☞報名網址：按此

＃Hi Café「台灣就。很。美」咖啡杯繪畫比賽

你對台灣的印象是什麼呢？不論是與孩子一起到遊樂園快樂玩耍，還是搭著阿里山小火車一起看日出，光泉文教基金會、光泉牧場及萊爾富便利商店提供10至18歲的學生發揮創意思考與設計構想的空間，用畫筆描繪出「你想像中對台灣的美」！

image source:光泉文教基金會



除了在學學生可報名參賽，主辦單位也開放不限年齡與國籍的民眾參加，親子可藉此機會利用週末假期出門遊玩，並將眼睛所見、台灣獨特的風景描繪在「Hi Café 咖啡杯」上，不僅作品有機會出現在萊爾富便利商店，還能獲得主辦單位提供的高額獎金！心動不如馬上行動，一起帶著家中孩童來參加吧！

image source:翻攝Facebook／光泉文教基金會

☞徵件時間：2022/02/10-2022/04/15

☞徵件對象：10至18歲在學學生（學生組）、社會組

☞徵件主題：Hi Café「台灣就。很。美」

☞報名網址：按此



