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鰻苗捕撈漁期3月20日結束 違規最高罰15萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
圖為捕撈鰻苗情形。圖／漁業署提供
圖為捕撈鰻苗情形。圖／漁業署提供

110年度鰻苗捕撈漁期將於今年3月20日結束，依農委會今年2月25日修正公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，自今年3月21日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，全國從事捕撈鰻苗業者務必配合，共同維護鰻苗漁業資源永續利用。

漁業署表示，自今年3月21日起至10月31日禁止捕撈鰻苗，規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）於海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定者，將核處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，呼籲全國捕撈鰻苗業者務必遵守規定。

漁業署表示，訂定鰻苗捕撈禁漁期，能讓鰻苗溯河成長，增裕鰻魚資源。為了讓成鰻得以降海產卵，漁業署已輔導15直轄市及縣市政府公告轄屬至少一條河川之中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚，其中宜蘭縣更公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚，以進行鰻魚資源養護工作

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