聽新聞
test
0:00 / 0:00
鰻苗捕撈漁期3月20日結束 違規最高罰15萬元
110年度鰻苗捕撈漁期將於今年3月20日結束，依農委會今年2月25日修正公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，自今年3月21日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，全國從事捕撈鰻苗業者務必配合，共同維護鰻苗漁業資源永續利用。
漁業署表示，自今年3月21日起至10月31日禁止捕撈鰻苗，規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）於海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定者，將核處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，呼籲全國捕撈鰻苗業者務必遵守規定。
漁業署表示，訂定鰻苗捕撈禁漁期，能讓鰻苗溯河成長，增裕鰻魚資源。為了讓成鰻得以降海產卵，漁業署已輔導15直轄市及縣市政府公告轄屬至少一條河川之中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚，其中宜蘭縣更公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚，以進行鰻魚資源養護工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言