快訊

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

直播／本土今+0、無病歿 境外移入新增91例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋價漲2元還會再漲？ 陳吉仲：3月下旬可望回穩

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲表示，蛋價是依照供需市場機制調節，但3月下旬中南部天氣很好，只要供需平衡或生產更多數量，蛋價就會回穩。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲表示，蛋價是依照供需市場機制調節，但3月下旬中南部天氣很好，只要供需平衡或生產更多數量，蛋價就會回穩。記者吳姿賢／攝影

農委會15日停止補貼雞蛋政策，批發價每台斤漲2元，外界擔心蛋價飆漲，農委會主委陳吉仲表示，蛋價是依照供需市場機制調節，但3月下旬中南部天氣很好，只要供需平衡或生產更多數量，蛋價就會回穩。

陳吉仲今天出席立法院經濟委員會報告「農業部門淨零排放現況及展望」，會前接受媒體聯訪表示，蛋價是依照雞蛋市場供需及市場機制調節，可以讓蛋農更大量生產雞蛋，供應給所有需求者，現在每天雞蛋產能是10萬7000箱，市場需求接近11萬箱。

至於不足的3000箱，陳吉仲說，目前是透過食品加工廠來調度，進口雞蛋先給食品工廠、再調度生鮮雞蛋，希望可以讓全國民眾買到雞蛋，3月下旬天氣中南部很好，應該可以更加滿足社會大眾需求，只要供需達到平衡、甚至生產數量更多，蛋價就會回穩。

另外農委會預告修正農會法稱要改善選風，但外界質疑是中央要安插人事進入農會，陳吉仲表示，此次農業法修法有六大重點，第一是端正選風，讓農會選舉相關舉罰則、法院審查速度比照選罷法，可以提升農會選風、更讓農會提升競爭力，外界關心中華民國農會將外派三分之一專業理事，其實日韓也有類似制度，且只是針對全國農會，基層跟縣市農會並未做任何調整。

陳吉仲說，全國農會業務龐雜，除了保險行銷以外，章程還寫明要跟國外做相關聯繫，且農委會近年推動許多重大政策業務，如農業保險、農民職災、退休儲金、產銷調節等，這些都需要更專業的學者專家協助，讓全國農會可以發揮功能。

陳吉仲說，全國農會資產超過100多億元，也希望資產運用可以更上軌道，避免少數可能違反相關規定的情事，這都是為了讓整體農業邁步向前走。

延伸閱讀

獲民進黨徵詢參選雲林縣長？ 陳吉仲回應2個字

大陸個體工商戶新規含農業人才 陳吉仲：要特別謹慎

農會法修法遭疑把手伸進農會 陳吉仲：為了讓制度健全

寵物管理科4月2日成立 陳吉仲：將設專法保障毛孩權益

相關新聞

中火「火力支援」全國釀空污 盧秀燕批：對台中不公平

台中今天空氣品質不佳，環保局空氣品質監測顯示為「對敏感族群不健康」，遭民眾質疑為全台近日電力問題，導致中火加大供電量支援...

下體注射凡士林增大 外籍移工只有一開始爽...後來痛翻

在GG注射凡士林有增大效果？！台南市立安南醫院泌尿科最近就接獲一起外籍移工的病例，造成陰莖發炎腫大並產生硬塊，最後只好開...

中火九號機組友善降載22%？ 環保局怒轟：是升載中

今早全台西半部空氣品質不佳，上午8點多，台電官網顯示中火九號機組淨發電量22%，另六部機組落在92至96%，民眾一度以為...

霧鎖基隆港、塔制員無法目視堤口紅綠燈塔 3船受影響

基隆港今早受到濃霧影響，上午8點10分起暫時停止船舶申請進出港管制作業，等到9點30分濃霧散逸解除管制，共計有2艘進港及...

有錢也搶不到看護 雇主沉痛告白：薪水給3萬我都可以接受

5年前父親診斷出失智後，陳靜儀連續請了3個外籍看護。但如今，等待承接時間愈來愈長，費用更節節上漲。這並不是個案，而是缺工風暴下，愈來愈多中產家庭的痛。

台灣淨零路徑圖3月底公布 環團籲擴大公民參與

國發會將在3月底公布「台灣淨零碳排路徑圖」，多個環團今天舉辦記者會呼籲，淨零路徑應重視公眾對話、擴大公民參與，運輸部門要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。