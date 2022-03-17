蛋價漲2元還會再漲？ 陳吉仲：3月下旬可望回穩

農委會15日停止補貼雞蛋政策，批發價每台斤漲2元，外界擔心蛋價飆漲，農委會主委陳吉仲表示，蛋價是依照供需市場機制調節，但3月下旬中南部天氣很好，只要供需平衡或生產更多數量，蛋價就會回穩。

陳吉仲今天出席立法院經濟委員會報告「農業部門淨零排放現況及展望」，會前接受媒體聯訪表示，蛋價是依照雞蛋市場供需及市場機制調節，可以讓蛋農更大量生產雞蛋，供應給所有需求者，現在每天雞蛋產能是10萬7000箱，市場需求接近11萬箱。

至於不足的3000箱，陳吉仲說，目前是透過食品加工廠來調度，進口雞蛋先給食品工廠、再調度生鮮雞蛋，希望可以讓全國民眾買到雞蛋，3月下旬天氣中南部很好，應該可以更加滿足社會大眾需求，只要供需達到平衡、甚至生產數量更多，蛋價就會回穩。

另外農委會預告修正農會法稱要改善選風，但外界質疑是中央要安插人事進入農會，陳吉仲表示，此次農業法修法有六大重點，第一是端正選風，讓農會選舉相關舉罰則、法院審查速度比照選罷法，可以提升農會選風、更讓農會提升競爭力，外界關心中華民國農會將外派三分之一專業理事，其實日韓也有類似制度，且只是針對全國農會，基層跟縣市農會並未做任何調整。

陳吉仲說，全國農會業務龐雜，除了保險行銷以外，章程還寫明要跟國外做相關聯繫，且農委會近年推動許多重大政策業務，如農業保險、農民職災、退休儲金、產銷調節等，這些都需要更專業的學者專家協助，讓全國農會可以發揮功能。

陳吉仲說，全國農會資產超過100多億元，也希望資產運用可以更上軌道，避免少數可能違反相關規定的情事，這都是為了讓整體農業邁步向前走。