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鋒面逼近中！ 愈晚雨勢愈大恐雷雨 下周降雨時間曝光
受到鋒面接近影響，今天北部、東半部白天天氣明顯轉陰，氣象局表示，隨著鋒面接近，今天下午開始，將會轉為有雨的天氣型態，中部以北、東半部容易出現短暫雨，甚至是雷雨，中南部則可能有局部陣雨。
氣象局說，今天下午的降雨區域還比較局部，不過到了晚上至明天上午，降雨的範圍就會比較擴大，包括中部以北、東半部、南部等，都有局部陣雨、短暫雨，甚至是雷雨，其中北部今晚到明天晚間會出現局部較大雨勢，提醒民眾外出記得攜帶雨具。
氣象局表示，明天受到東北季風增強的影響，北部、東半部天氣明顯轉涼，低溫約17至18度，高溫也只有22度，這波東北季風將影響到後天清晨，其他地區影響都不大。
氣象局表示，周六白天隨著東北季風減弱，北台灣高溫回升到27度，大致上來講，本周末天氣都比較穩定，從周六至周一，僅東北部、中南部山區會出現局部短暫雨。
不過氣象局也說，22日下周二有鋒面通過，再加上另一波東北季風增強，北部、東半部會出現短暫陣雨，中南部也有零星降雨；下周三隨著華南雲雨區東移，雨區範圍又會再擴大，降雨主要集中在北部、東半部等地區。
至於氣溫方面，氣象局表示，下周的東北季風會比本周這一波來得強，至於氣溫會降多少，還要再觀察。
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