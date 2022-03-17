快訊

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

直播／本土今+0、無病歿 境外移入新增91例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋒面逼近中！ 愈晚雨勢愈大恐雷雨 下周降雨時間曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
隨著鋒面接近，今天下午開始，將會轉為有雨的天氣型態。本報資料照片
隨著鋒面接近，今天下午開始，將會轉為有雨的天氣型態。本報資料照片

受到鋒面接近影響，今天北部、東半部白天天氣明顯轉陰，氣象局表示，隨著鋒面接近，今天下午開始，將會轉為有雨的天氣型態，中部以北、東半部容易出現短暫雨，甚至是雷雨，中南部則可能有局部陣雨。

氣象局說，今天下午的降雨區域還比較局部，不過到了晚上至明天上午，降雨的範圍就會比較擴大，包括中部以北、東半部、南部等，都有局部陣雨、短暫雨，甚至是雷雨，其中北部今晚到明天晚間會出現局部較大雨勢，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

氣象局表示，明天受到東北季風增強的影響，北部、東半部天氣明顯轉涼，低溫約17至18度，高溫也只有22度，這波東北季風將影響到後天清晨，其他地區影響都不大。

氣象局表示，周六白天隨著東北季風減弱，北台灣高溫回升到27度，大致上來講，本周末天氣都比較穩定，從周六至周一，僅東北部、中南部山區會出現局部短暫雨。

不過氣象局也說，22日下周二有鋒面通過，再加上另一波東北季風增強，北部、東半部會出現短暫陣雨，中南部也有零星降雨；下周三隨著華南雲雨區東移，雨區範圍又會再擴大，降雨主要集中在北部、東半部等地區。

至於氣溫方面，氣象局表示，下周的東北季風會比本周這一波來得強，至於氣溫會降多少，還要再觀察。

氣象局表示，隨著鋒面接近，今天下午開始，將會轉為有雨的天氣型態。圖／氣象局提供
氣象局表示，隨著鋒面接近，今天下午開始，將會轉為有雨的天氣型態。圖／氣象局提供

延伸閱讀

濃霧特報台南能見度差 明午後鋒面接近轉雨

影／未來一周天氣兩階段變化 氣象局：周四晚上變天轉溼涼

未來一周好天氣 什麼時候開始下雨、氣象局給答案

越晚越冷明晨下探10度 氣象局針對15縣市發布低溫特報

相關新聞

下體注射凡士林增大 外籍移工只有一開始爽...後來痛翻

在GG注射凡士林有增大效果？！台南市立安南醫院泌尿科最近就接獲一起外籍移工的病例，造成陰莖發炎腫大並產生硬塊，最後只好開...

中火九號機組友善降載22%？ 環保局怒轟：是升載中

今早全台西半部空氣品質不佳，上午8點多，台電官網顯示中火九號機組淨發電量22%，另六部機組落在92至96%，民眾一度以為...

霧鎖基隆港、塔制員無法目視堤口紅綠燈塔 3船受影響

基隆港今早受到濃霧影響，上午8點10分起暫時停止船舶申請進出港管制作業，等到9點30分濃霧散逸解除管制，共計有2艘進港及...

有錢也搶不到看護 雇主沉痛告白：薪水給3萬我都可以接受

5年前父親診斷出失智後，陳靜儀連續請了3個外籍看護。但如今，等待承接時間愈來愈長，費用更節節上漲。這並不是個案，而是缺工風暴下，愈來愈多中產家庭的痛。

中火「火力支援」全國釀空污 盧秀燕批：對台中不公平

台中今天空氣品質不佳，環保局空氣品質監測顯示為「對敏感族群不健康」，遭民眾質疑為全台近日電力問題，導致中火加大供電量支援...

個人無線電示即日起開放上網登錄 最短僅需3天就辦好

交通部航港局「無線電示標管理資訊系統」即日起正式上線，航港局表示，該資訊系統可提供個人指位無線電示標（PLB）線上申請登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。