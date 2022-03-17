過期烤肉片改標延壽販售 高雄連鎖超市至少吃6萬罰單

商品藉由更改標籤「延壽」的情形再添一起，高市仁武區仁忠路上的一家連鎖超市，將過期五花烤肉片重貼標籤後，原價232元以69元3折不到的價錢開賣，民眾以為撿到便宜，其實是買到過期品。高市衛生局3月14日獲報前往稽查證實確有其事，將依食品安全衛生管理法開，至少罰6萬以上。

高市衛生局接獲商品疑似改標脫售情事，3月14日派員前往仁武區仁忠路愛國連鎖超市查察，發現商家確實將生鮮過期食品重新貼標販售，已違反食品安全衛生管理法第15條規定及依同法第44條規定，可處萬元以上2億元以下罰鍰。

據衛生局調查，有人2月15日到仁武區仁忠路愛國連鎖超市買肉片，發現五花烤肉片的價格標籤撕開後，下還有一層標籤，原本的加工日期是2022年2月7日，有效日期為2022年2月12日，售價232元，但超商重貼的標籤，有校日期延到2022年2月18日，只賣69元。

依「食品安全衛生管理法」第15條規定，食品逾有效日期，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者可依第44條處6萬元以上，2億元以下罰鍰；情節重大者需歇業、停業一定期間甚或廢止公司、商業、工廠全部或部分登記事項，衛生局表示，此案將依法處置。

衛生局呼籲業者切勿以身試法，也提醒消費者購買食品時可多加留意標示與內容，倘有疑慮，可打食品衛生專線07-7231385反映。