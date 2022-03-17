西半部空污中火友善降載 環保局要釐清機組運用

全台今天西半部空氣品質普遍不佳，根據環保署資料顯示，台中市大里測站為紅色警戒，其他地區多為橘色，空品不佳。台中市環保局表示，上午8點多中火友善降載22%至96%，與以往降載平均每部機組6、70%不同，將詢問台電今天為何僅一部機組低於50%，釐清是否七部機組換算滿載量超標。

台中市這三天空品不良，昨天上午10點環保局啟動應變中心，至今尚未解除，今天全台西半部空氣品質都不佳，民眾應避免外出。

台中市府昨天已啟動預防空品不良應變作業通知，包括：通知前30大固定污染源準備降載、加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強污染稽查及搭乘大眾運輸宣導等，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息，避免增加空品之負荷。