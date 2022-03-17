快訊

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

直播／本土今+0、無病歿 境外移入新增91例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西半部空污中火友善降載 環保局要釐清機組運用

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市今天空污品質仍不良，天空霧濛濛。記者林佩均/攝影
台中市今天空污品質仍不良，天空霧濛濛。記者林佩均/攝影

全台今天西半部空氣品質普遍不佳，根據環保署資料顯示，台中市大里測站為紅色警戒，其他地區多為橘色，空品不佳。台中市環保局表示，上午8點多中火友善降載22%至96%，與以往降載平均每部機組6、70%不同，將詢問台電今天為何僅一部機組低於50%，釐清是否七部機組換算滿載量超標。

台中市這三天空品不良，昨天上午10點環保局啟動應變中心，至今尚未解除，今天全台西半部空氣品質都不佳，民眾應避免外出。

台中市府昨天已啟動預防空品不良應變作業通知，包括：通知前30大固定污染源準備降載、加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強污染稽查及搭乘大眾運輸宣導等，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息，避免增加空品之負荷。

延伸閱讀

台中今晨大里「紅害罩頂」避免出門！中火友善降載

空汙應變門檻太高？今備轉容量不到10% 電廠免強制降載

全台這空汙最嚴重 台中3站「紅害罩頂」避免出門

空品差中火仍火力全開 中市府批：罔顧中南部人民健康

相關新聞

中火「火力支援」全國釀空污 盧秀燕批：對台中不公平

台中今天空氣品質不佳，環保局空氣品質監測顯示為「對敏感族群不健康」，遭民眾質疑為全台近日電力問題，導致中火加大供電量支援...

下體注射凡士林增大 外籍移工只有一開始爽...後來痛翻

在GG注射凡士林有增大效果？！台南市立安南醫院泌尿科最近就接獲一起外籍移工的病例，造成陰莖發炎腫大並產生硬塊，最後只好開...

中火九號機組友善降載22%？ 環保局怒轟：是升載中

今早全台西半部空氣品質不佳，上午8點多，台電官網顯示中火九號機組淨發電量22%，另六部機組落在92至96%，民眾一度以為...

霧鎖基隆港、塔制員無法目視堤口紅綠燈塔 3船受影響

基隆港今早受到濃霧影響，上午8點10分起暫時停止船舶申請進出港管制作業，等到9點30分濃霧散逸解除管制，共計有2艘進港及...

有錢也搶不到看護 雇主沉痛告白：薪水給3萬我都可以接受

5年前父親診斷出失智後，陳靜儀連續請了3個外籍看護。但如今，等待承接時間愈來愈長，費用更節節上漲。這並不是個案，而是缺工風暴下，愈來愈多中產家庭的痛。

台灣淨零路徑圖3月底公布 環團籲擴大公民參與

國發會將在3月底公布「台灣淨零碳排路徑圖」，多個環團今天舉辦記者會呼籲，淨零路徑應重視公眾對話、擴大公民參與，運輸部門要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。