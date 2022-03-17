台中今晨大里「紅害罩頂」避免出門！中火友善降載

台中今天空氣品質仍不佳，環保署空品監測網顯示，今天上午8時，台中大里空品為「紅色警示」，建議所有族群應減少在戶外活動，其他區域為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，市區天空一片霧濛濛。台電台中火力發電廠從昨天中午起配合「友善降載減排」。

很多上班族一出門很有感，尤其是過敏體質者特別容易出現皮膚、呼吸道問題。陳姓上班族反映，台中空汙還是和昨天一樣嚴重，她打噴嚏沒停過，皮膚、眼睛覺得癢癢的。

環保署提醒，環境風場為東南風，受地形影響雲嘉南以北擴散條件較差，西半部擴散條件不佳，苗栗、大里、彰化地區為「紅色警示」所有族群應減少在戶外活動，西半部為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署空品監測網顯示，台中5處空品監測站昨晚空汙最為嚴重，呈現3站「紅害」（大里、西屯、豐原站），2站（沙鹿、忠明站）「橘色提醒」，今天上午7時，豐原站轉為「橘色提醒」等級，到了上午8時，僅剩大里站為「紅害」等級，其餘都為「橘色提醒」。