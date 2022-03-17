午後轉陰沉偶陣雨 彭啟明：下周預期顯著轉涼

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，弱風，汙染擴散不易；空氣品質還是不理想。環保署提醒中壢、平鎮、龍潭、桃園（楊梅）、桃園（蘆竹）、頭份、大里、南投、彰化地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

今天天氣要有點變化了，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前清晨還感受不到，只有雲量增加，各地還是晴到多雲。

不過，彭啟明說，西半部空氣品質持續較差，尤其中彰投到苗栗、新竹及桃園，都有不少測站到達所有族群不健康等級，主要是吹東南風，西半部背風面大氣穩定，本地汙染物的累積及擴散不易，要改變就要看今晚這波鋒面通過後，能雨下大一點雨除掉。

今天午後開始，西半部逐漸轉為陰沉偶陣雨的型態，彭啟明說，晚上到周五清晨有較大雨勢，預期中部以北有較大雨勢。主要是受到一波很典型春天大尺度環流，配合上長江以南的水氣，逐步發展的低壓及鋒面系統，將會掠過台灣往日本方向前進，主要的時間點會在周四的深夜到周五的清晨間，尤其凌晨期間是最不穩定的時間點。

彭啟明表示，周五清晨鋒面通過後，轉為偏東北風，北部、東半部及中南部山區仍有短暫雨，中南部平地降雨趨緩。北部略轉涼，白天高溫跌了5-7度，只到21、23度，這會是相當有感的降溫，還不到冷，但穿著上要留意變化，中南部則變化較少，頂多一兩度的差別。

彭啟明說，這波鋒面雲系，最不穩定的結構仍在台灣北方接近到長江流域附近，鋒面尾巴掠過台灣，這就要看發展程度而定，如果在台灣海峽附近遇到近期很穩定的東南風及水氣，不排除有較強對流發展的機會，可能有機會到雷陣雨的可能。

不過，彭啟明說，也有可能是發展不大起來，就是鋒面掠過，不見得在陸地上發展，這都要看未來幾小時系統的發展而定，要更精準的預測可能下午的時候再更新觀察會更為準確。在春天的時候，鋒面系統的變化速度很快，有雨或無雨的落差也大，要有心理準備。

這波鋒面和東北風只影響到周五，彭啟明說，周末再度轉為偏東風，再度穩定天氣、預期東半部迎風面雲量略多偶雨，將持續到下周一。