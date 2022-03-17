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濃霧特報 吳德榮：今晚鋒面接近有雨明轉涼
中央氣象局發布濃霧特報，今晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地多雲時晴，白天持續偏暖、早晚涼，日夜溫差大，西半部及金馬有晨霧。北部19至30度，中部18至32度，南部18至32度，東部18至30度。
他說，今傍晚起鋒面接近，中部以北及東半部轉有局部短暫陣雨；明天鋒面快速通過，中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，北部轉涼。明晚起天氣好轉，周末至下周一逐日回暖，各地晴時多雲，午後雲量略增、山區有零星少量降雨的機率，東半部亦有局部短暫雨。
吳德榮表示，下周二至周五另一波鋒面挾大量水氣、為多雨的型態，天氣轉濕涼；逐日降雨的狀況，模式還在調整，勿遽下定論，應持續觀察。
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