特斯拉電池瑕疵多 消基會籲別讓車主「先驅變成先烈」

環保熱下電動車夯。電動車第一品牌特斯拉（TESLA）去年銷量佔台灣電動車銷售前三位，卻遭車主投訴有電池重大瑕疵導致故障頻傳。逾三百位車主組成的「TESLA動力電池瑕疵自救會」，昨與消基會共同召開記者會，指出買車後卻發生行駛間失去動力、電池故障等重大問題。消基會呼籲要求交通部及消保單位立案調查，結果出爐後應要求特斯拉官方針對該年度車輛召修。

特斯拉電池瑕疵事件不僅消基會關心，立院交委會昨也提案要求交通部應該重視其所涉及的通案性安全瑕疵的預防，建請應當發揮公權力周去且公正調查，並於三個月內提交處置的書面報告。交通部表示遵照辦理。

消基會祕書長徐則鈺表示，特斯拉汽車發生電池系統故障的車型，大多集中在二○一八年末及二○一九年出廠的特斯拉X型車款及S型車款。據統計，二○一九年年度特斯拉在台灣地區共售出約一千四百多輛車款，但有超過百輛以上的X型及S型汽車，都陸續發生動力電池故障、導致汽車動力消失無法繼續行駛。

他表示，等到車主脫困，將汽車送到特斯拉修車廠修繕，卻發現台灣特斯拉修車廠並未有充足的備份電池可以立即替換、而將汽車留在維修廠內、等候一至六個月不等或甚至更久等候時間，才能更換動力電池系統。甚至還有車主發現，換修的電池卻是舊電池，必需一修、二修。而在這段等候期間，這些車主多數要面臨無車可用的窘境，更只有少數人可以享有代步車的待遇。

自救會成員胡先生指出，自救會共三百多名成員。根據統計，曾在行駛特斯拉期間失去動力的會員就有十六人，電池故障者一二二人、十七人被換成整修電池(非新電池)。

徐則鈺表示，許多車主反映，基於鼓勵環保理念購買特斯拉，走在環保的最前端，沒想到「先驅變成先烈」，即使維修回來也擔心會失去動力。許多特斯拉車主因此心存恐懼，上高速公路時總是行駛在最外車車道。

消基會呼籲，交通部和消保單位應趕緊立案調查，必要時應要求業者實施召回、更換電池系統新品，並要求業者延長原有保固、維修期間提供代步車服務。 台灣特斯拉公司應正視本案帶給企業的形象危機，應趕緊請客服人員、而非法務人員面對問題，並向社會大眾公開說明因應之策。消費者的愛車遇到相同的電力系統瑕疵或故障現象，應立即回廠維護，以維護駕駛安全。