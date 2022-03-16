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空汙應變門檻太高？今備轉容量不到10% 電廠免強制降載

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天空汙嚴峻，環保署統計，截至上午10時為止，全台共有17個空品測站為「紅害」，集中在台中至高雄地區，其中嘉義、台南更是「全境淪陷」所有測站都是紅害。記者劉學聖／攝影
今天空汙嚴峻，環保署統計，截至上午10時為止，全台共有17個空品測站為「紅害」，集中在台中至高雄地區，其中嘉義、台南更是「全境淪陷」所有測站都是紅害。記者劉學聖／攝影

今天空汙嚴峻，最糟時全台一度有17個空品測站「紅害」，集中在台中以南至高雄，嘉義、台南更是「全境淪陷」，轄內所有測站全數「紅害」，空品測站AQI（空氣品質指標）最高達到170，環保署本月雖下修空品惡化緊急防制門檻，但今天台電備轉容量不到10%，依法不需強制降載，修法挨批「看得到、吃不到」。

環保署今年3月公告「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，若空品測站AQI大於150，也就是出現「紅色警示」，燃煤電廠、鋼鐵冶煉業、石化業、公民營焚化廠等大型汙染源必須強制降載減排10%；若AQI大於兩百等於「紫爆」，必須強制降載減排15%至20%。

但電廠還設有「排除條款」，環保署表示，為維持供電穩定，若台電當日備轉容量不到10%，就不受強制降載減排規範，不過台電本身有「友善降載」的機制，只要當地空品不佳就會自願減排降載，今天協和、麥寮、中火、興達等四大電廠總計降載1.2萬度，發電量減少四成。

環保署表示，中火共有十部機組，但今天只運轉七部，因為過去環評時，台電承諾在空汙季時中火最多只能同時操作七部機組，避免加劇空汙。

資深環團人士出身、立委陳椒華中部服務處主任許心欣批評，2016年中部曾連續「紫爆」一周，當時中火不願降載的理由是備轉容量不到6%，如今電廠降載門檻竟拉高到10%，修法根本是「倒退嚕」，政府永遠經濟用電優先，無視人民健康。

環保署則說，空汙成因還包括營建工程揚塵、露天燃燒、汽機車排放等各式來源，若達到門檻時，地方政府就會成立指揮中心，協調轄內大型汙染源減排，不是只有要求電廠降載才可以減緩空汙。

環保署 中火 台電

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