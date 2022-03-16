快訊

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

直播／本土今+0、無病歿 境外移入新增91例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台這空汙最嚴重 台中3站「紅害罩頂」避免出門

聯合報 / 記者趙容萱林佩均／台中即時報導
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影

台中今空氣品質不佳，環保署上午提醒，台中空氣品質「橘色提醒」，敏感族群應減少戶外劇烈活動。市區天空一片霧濛濛，下午先是大里轉「紅色警示」，建議所有族群應減少戶外活動，到晚間空品惡化，再增西屯、豐原為「紅色警示」。台電台中火力電廠7部燃煤機組從中午起配合「友善降載減排」，但降載幅度不大。

陳姓家長抱怨，台中今天空汙嚴重，孩子敏感體質，上學前就一咳個不停、揉眼睛；住豐原的陳姓上班族反映，豐原的空汙嚴重，到處都霧霧的，她還狂打噴嚏。

環保署提醒，今天中部空品受到地形影響，西半部擴散條件不佳，中部地區為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，今天下午台中市大里列為「紅色警示」，建議所有族群應減少在戶外活動。

環保署空品監測網顯示，台中5處空品監測站在今天上午8時，有4站呈現「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康），僅豐原測站為「黃色普通」等級。下午4時，空品惡化，大里測站轉為「紅害」等級，豐原測站轉為「橘色提醒」等級。晚間8時，台中空氣品質更加惡化，台中5測站中，包括大里、西屯與豐原等3站都為紅害等級，其餘為 「橘色提醒」等級。

根據台電今揭露的資訊顯示，台中電廠10部燃煤機組，上午除了3號機組、9號機組、10號機組等3部機組「環保停機檢修」外，其餘7部機組發電量92%到96%，中午過後配合「友善降載減排」，7部機組曾一度降到86%到89%，但近傍晚，發電量又回復到92%到96%，較上午減少約1%到2%，降載的幅度不大。

台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台電表示，台中電廠10部燃煤機組除3部環保停機檢修外，其餘7部機組全數「火力全開」，發電量超過92%。圖／台電提供
台電表示，台中電廠10部燃煤機組除3部環保停機檢修外，其餘7部機組全數「火力全開」，發電量超過92%。圖／台電提供
台電說明，台中電廠7部燃煤機組今天傍晚配合降載，但發電量回復超過92%，降載的幅度不大。圖／台電提供
台電說明，台中電廠7部燃煤機組今天傍晚配合降載，但發電量回復超過92%，降載的幅度不大。圖／台電提供
環保署空品監測網顯示，今晚8時，台中5處空品站有大里、西屯與豐原等3站都為紅害等級。圖／環保署提供
環保署空品監測網顯示，今晚8時，台中5處空品站有大里、西屯與豐原等3站都為紅害等級。圖／環保署提供

空氣品質 環保署 紅害

延伸閱讀

空品差中火仍火力全開 中市府批：罔顧中南部人民健康

台中大里下午「紅害罩頂」 中火友善降載但降不多

南投縣汰換老舊機車減少空汙 最高補助4萬300元

南台灣空汙亮紅燈 嘉市環保局呼籲少出門

相關新聞

中火「火力支援」全國釀空污 盧秀燕批：對台中不公平

台中今天空氣品質不佳，環保局空氣品質監測顯示為「對敏感族群不健康」，遭民眾質疑為全台近日電力問題，導致中火加大供電量支援...

下體注射凡士林增大 外籍移工只有一開始爽...後來痛翻

在GG注射凡士林有增大效果？！台南市立安南醫院泌尿科最近就接獲一起外籍移工的病例，造成陰莖發炎腫大並產生硬塊，最後只好開...

中火九號機組友善降載22%？ 環保局怒轟：是升載中

今早全台西半部空氣品質不佳，上午8點多，台電官網顯示中火九號機組淨發電量22%，另六部機組落在92至96%，民眾一度以為...

霧鎖基隆港、塔制員無法目視堤口紅綠燈塔 3船受影響

基隆港今早受到濃霧影響，上午8點10分起暫時停止船舶申請進出港管制作業，等到9點30分濃霧散逸解除管制，共計有2艘進港及...

有錢也搶不到看護 雇主沉痛告白：薪水給3萬我都可以接受

5年前父親診斷出失智後，陳靜儀連續請了3個外籍看護。但如今，等待承接時間愈來愈長，費用更節節上漲。這並不是個案，而是缺工風暴下，愈來愈多中產家庭的痛。

台灣淨零路徑圖3月底公布 環團籲擴大公民參與

國發會將在3月底公布「台灣淨零碳排路徑圖」，多個環團今天舉辦記者會呼籲，淨零路徑應重視公眾對話、擴大公民參與，運輸部門要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。