全台這空汙最嚴重 台中3站「紅害罩頂」避免出門

台中今空氣品質不佳，環保署上午提醒，台中空氣品質「橘色提醒」，敏感族群應減少戶外劇烈活動。市區天空一片霧濛濛，下午先是大里轉「紅色警示」，建議所有族群應減少戶外活動，到晚間空品惡化，再增西屯、豐原為「紅色警示」。台電台中火力電廠7部燃煤機組從中午起配合「友善降載減排」，但降載幅度不大。

陳姓家長抱怨，台中今天空汙嚴重，孩子敏感體質，上學前就一咳個不停、揉眼睛；住豐原的陳姓上班族反映，豐原的空汙嚴重，到處都霧霧的，她還狂打噴嚏。

環保署提醒，今天中部空品受到地形影響，西半部擴散條件不佳，中部地區為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，今天下午台中市大里列為「紅色警示」，建議所有族群應減少在戶外活動。

環保署空品監測網顯示，台中5處空品監測站在今天上午8時，有4站呈現「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康），僅豐原測站為「黃色普通」等級。下午4時，空品惡化，大里測站轉為「紅害」等級，豐原測站轉為「橘色提醒」等級。晚間8時，台中空氣品質更加惡化，台中5測站中，包括大里、西屯與豐原等3站都為紅害等級，其餘為 「橘色提醒」等級。

根據台電今揭露的資訊顯示，台中電廠10部燃煤機組，上午除了3號機組、9號機組、10號機組等3部機組「環保停機檢修」外，其餘7部機組發電量92%到96%，中午過後配合「友善降載減排」，7部機組曾一度降到86%到89%，但近傍晚，發電量又回復到92%到96%，較上午減少約1%到2%，降載的幅度不大。