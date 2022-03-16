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遊覽車座位平均體重55公斤太輕？ 立委：40年前標準

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國內大客車都有一定的載重規定，不過立委邱顯智今在立院交委會質詢時質疑，不管是前單軸，還是後單軸的遊覽車載客座位數，都是以每人平均55公斤計算。遊覽車示意圖。圖／報系資料照
國內大客車都有一定的載重規定，不過立委邱顯智今在立院交委會質詢時質疑，不管是前單軸，還是後單軸的遊覽車載客座位數，都是以每人平均55公斤計算。遊覽車示意圖。圖／報系資料照

國內大客車都有一定的載重規定，不過立委邱顯智今在立院交委會質詢時質疑，不管是前單軸，還是後單軸的遊覽車載客座位數，都是以每人平均55公斤計算，該標準40年都沒改變，不過根據衛福部的資料，早在8年前，國人平均體重就至少已63公斤，質疑載重規定未與時俱進，要求交通部針對載重標準變更是否影響安全，於一個月內提出報告。

對此，交通部長王國材直言，55公斤的平均值確實比較低，也沒有更新，現在每個人都變重了；交部則承諾1個月內提評估報告。

邱顯智表示，平常遊覽車車門或車身側邊，都有標示核定載重和乘客數，其中前單軸和後單軸大客車(遊覽車)，換算下來一個乘客只有55公斤，但車安中心的檢測基準，是以71公斤計算乘客配重，做安全測試，但核定座位數，卻改以每名乘客55公斤計算配重，所以可以安置的座位數較多。

不過邱顯智說，依照衛福部的資料，早在2016年，成年國人的平均體重就至少63公斤，而這份所謂訂出55公斤的座談會商談事項，竟是民國71年的文件，40年來交通部和車安中心都是依照這份文件核定，從來都沒有與時俱進，車商也是依照這個設計車輛，連帶影響行車安全。

邱顯智強調，儘管多載一個人也許不會超過測試值的極限(平均每人71公斤)，但不代表不用檢測，交通部檢討車輛載重變更是否影響行車安全，以及何時公告大客車核定座位數、乘客配重依據的法規命令；此外，車輛安全檢測基準也應該提高到法規命令。

對此，交通部表示，因車輛安全檢測基準明文規定在《公路法》，當時後續發布程序沒有用行政命令，未來將明文規定納為安審辦法，至於座位載客體重變更是否影響安全，會在一個月內提出報告。

交通部長 邱顯智 遊覽車

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