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心臟亂跳「愛注意」 心房顫動5成無症狀中風機率增5倍

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
心房顫動被視為中風的隱形殺手且有一半的心房顫動患者完全「無症狀」。左起，台大心臟內科主治醫師劉言彬、林口長庚副院長溫明賢、林口長庚心律不整暨電生理中心主任葉勇信、台北榮總心律不整治療暨研究中心主任羅力瑋。記者陳雨鑫／攝影
心房顫動被視為中風的隱形殺手且有一半的心房顫動患者完全「無症狀」。左起，台大心臟內科主治醫師劉言彬、林口長庚副院長溫明賢、林口長庚心律不整暨電生理中心主任葉勇信、台北榮總心律不整治療暨研究中心主任羅力瑋。記者陳雨鑫／攝影

心房顫動是中風的隱形殺手，且有半數患者無症狀。統計顯示，80歲以上民眾，每十人就有一人患有心房顫動。中華民國心律醫學會理事長溫明賢呼籲，高齡者定期量測血壓，最好搭配有心房顫動檢測的血壓計，若感覺到心跳紊亂也建議到院檢查。

國外研究顯示，心房顫動讓患者中風風險增加三到四倍，但國內研究顯示，心房顫動導致患者中風風險更高，達到五倍，死亡風險增加二到三倍。

溫明賢表示，心房顫動是指心房不規則放電，導致心房快速紊亂地顫動，最高每分鐘可能達到300次，若將血管中的血液比喻為水溝中的水流，原本心臟穩定跳動時，水流通暢；一旦心跳速度紊亂，跳動速度忽快忽慢，水流不穩就會讓砂石沈積在水溝中，長久堆積，就可能出現阻塞，依阻塞位置不同，例如腦部、眼睛與足部等，出現不同部位的中風。

溫明賢表示，心房顫動可能瞬間發生，也可能持續一段時間，若檢查時恰好沒有發生心房顫動，可能就檢查不出來。加上心房顫動患者至少半數患者無症狀，大多是發生中風後，回頭檢查心臟，才發現有心房顫動。臨床上還曾有案例是在中醫師把脈意外發現心房顫動的案例。

林口長庚醫院心律不整暨電生理中心主任葉勇信表示，心房顫動是心律不整最常見的症狀，高齡者最常見，無論有無不舒服症狀，心房顫動引發中風機率相同。國人對心房顫動不夠了解低，有時即使出現症狀，也不知道是心房顫動或直接被忽視。

為了揪出無症狀的心房顫動患者，中華民國心律醫學會去年與嘉義縣、宜蘭縣、基隆市府合作，篩檢2萬3000多名社區民眾，偵測出278多人有心房顫動，比率約1.19％，多數民眾不曉得自己有心房顫動，已知自己有心房顫動且正在服用抗凝血劑者，僅十分之一。

葉勇信表示，年紀愈大的民眾，出現無症狀心房顫動的比率愈高。醫學會找出278人後續轉介治療，多達6成需服用抗凝血劑，避免中風。

葉勇信表示，國健署辦成人健檢，提供40歲以上未滿65歲民眾，每三年一次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在35歲以上者、65歲以上民眾每年一次，但其中未含心房顫動檢查，中華民國心律醫學會利用手持心電圖裝置，額外在常規健檢項目中增加心房顫動篩檢，協助及早發現及轉介。

中風 患者

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