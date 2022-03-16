快訊

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

直播／第27期疫苗首日預約率低 指揮中心下午2時記者會

無線射頻微創手術 暢快呼吸不再受鼻塞所苦

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
醫師張耕閤表示，新式「無線射頻」採用「低溫及自動偵測」技術，顯著減少術後鼻黏膜結痂的問題，且治療效果更好。圖／衛福部嘉義醫院提供
醫師張耕閤表示，新式「無線射頻」採用「低溫及自動偵測」技術，顯著減少術後鼻黏膜結痂的問題，且治療效果更好。圖／衛福部嘉義醫院提供

43歲的簡小姐晚上睡覺時會因為鼻塞導致張口呼吸，口乾舌燥夜間常起床喝水，造成頻尿且嚴重影響睡眠品質及工作，雖然長期服用藥物與鼻噴劑來緩解症狀，但效果有限，服藥又有副作用。衛福部嘉義醫院耳鼻喉科醫師張耕閤檢查後建議施以「無線射頻」手術，術後鼻塞症狀顯著改善，令她開心不已「重新大口呼吸的感覺真好！」。

張耕閤指出，在台灣鼻炎患者相當普遍，長期鼻腔發炎容易造成黏膜腫脹，甚至產生息肉樣變化，一般在門診會確認病患主要症狀，例如鼻塞、流鼻、鼻子癢、鼻水倒流、嗅覺變差甚至頭痛等等，再進一步檢查，包括內視鏡、X光與抽血輔助，完整了解患者鼻病的狀態與嚴重度，可為治療方式提供更精確的判斷。

張耕閤建議，如果藥物治療效果不佳，或者長期需要以藥物來控制症狀的患者，可以選擇「無線射頻」微創手術來治療鼻塞與流鼻水的症狀，改善長期不適。「無線射頻」是使用一根細針插入肥厚的鼻黏膜進行燒灼，黏膜的體積會顯著的縮小以達到疏通鼻道的目的。屬門診手術，手術時間大約15~20分鐘，疼痛感極微，是屬於簡單舒適的手術。

過去的「無線射頻」手術缺點是容易造成黏膜上堅硬的結痂，需要約1個月才會逐漸剝落，過程中患者會覺得鼻腔會有反覆鼻塞與堅硬鼻屎的感覺，有時也會感染且有臭味產生。而新式的「無線射頻」採用約60度的低溫燒灼，且機器能自動偵測針尖周圍組織的狀態，在燒灼過程中自動停止，減少過度燒灼的情況發生。此種「低溫及自動偵測」的「無線射頻」技術，能顯著減少術後鼻黏膜結痂的問題，且治療效果更好，能大大提升患者治療的品質。

張耕閤提醒，如果長年受鼻塞流鼻水等症狀困擾的患者，影響日間工作效率與夜晚的睡眠品質，建議可以至門診接受完整的檢查與階段性的治療，以有效地改善與控制鼻炎症狀，也能減少持續鼻炎所造成後續鼻竇炎、鼻息肉、氣喘等等併發症的產生。

張耕閤檢查簡小姐的鼻塞症狀是因為「過敏性鼻炎所造成的鼻黏膜肥厚」導致，另外因為鼻腔長期發炎所以黏膜上已經產生息肉樣的變化。建議施以「無線射頻」手術；術後鼻塞症狀顯著改善，結痂也不容易導致術後鼻塞與不舒服，簡小姐對於治療效果相當滿意。

微創手術 患者 息肉

延伸閱讀

微創治療睡眠呼吸中止症 女企業主管重拾夫妻恩愛

型男醫飛東歐動「骨骼延長手術」 砸百萬從167變身177圓夢

6旬男子輸尿管卡結石劇痛 為恭醫院內視鏡碎石手術解決

台南又見確診！一口氣新增兩例 都是居隔陰轉陽

相關新聞

中火「火力支援」全國釀空污 盧秀燕批：對台中不公平

台中今天空氣品質不佳，環保局空氣品質監測顯示為「對敏感族群不健康」，遭民眾質疑為全台近日電力問題，導致中火加大供電量支援...

下體注射凡士林增大 外籍移工只有一開始爽...後來痛翻

在GG注射凡士林有增大效果？！台南市立安南醫院泌尿科最近就接獲一起外籍移工的病例，造成陰莖發炎腫大並產生硬塊，最後只好開...

中火九號機組友善降載22%？ 環保局怒轟：是升載中

今早全台西半部空氣品質不佳，上午8點多，台電官網顯示中火九號機組淨發電量22%，另六部機組落在92至96%，民眾一度以為...

霧鎖基隆港、塔制員無法目視堤口紅綠燈塔 3船受影響

基隆港今早受到濃霧影響，上午8點10分起暫時停止船舶申請進出港管制作業，等到9點30分濃霧散逸解除管制，共計有2艘進港及...

有錢也搶不到看護 雇主沉痛告白：薪水給3萬我都可以接受

5年前父親診斷出失智後，陳靜儀連續請了3個外籍看護。但如今，等待承接時間愈來愈長，費用更節節上漲。這並不是個案，而是缺工風暴下，愈來愈多中產家庭的痛。

台灣淨零路徑圖3月底公布 環團籲擴大公民參與

國發會將在3月底公布「台灣淨零碳排路徑圖」，多個環團今天舉辦記者會呼籲，淨零路徑應重視公眾對話、擴大公民參與，運輸部門要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。