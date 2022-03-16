無線射頻微創手術 暢快呼吸不再受鼻塞所苦

43歲的簡小姐晚上睡覺時會因為鼻塞導致張口呼吸，口乾舌燥夜間常起床喝水，造成頻尿且嚴重影響睡眠品質及工作，雖然長期服用藥物與鼻噴劑來緩解症狀，但效果有限，服藥又有副作用。衛福部嘉義醫院耳鼻喉科醫師張耕閤檢查後建議施以「無線射頻」手術，術後鼻塞症狀顯著改善，令她開心不已「重新大口呼吸的感覺真好！」。

張耕閤指出，在台灣鼻炎患者相當普遍，長期鼻腔發炎容易造成黏膜腫脹，甚至產生息肉樣變化，一般在門診會確認病患主要症狀，例如鼻塞、流鼻、鼻子癢、鼻水倒流、嗅覺變差甚至頭痛等等，再進一步檢查，包括內視鏡、X光與抽血輔助，完整了解患者鼻病的狀態與嚴重度，可為治療方式提供更精確的判斷。

張耕閤建議，如果藥物治療效果不佳，或者長期需要以藥物來控制症狀的患者，可以選擇「無線射頻」微創手術來治療鼻塞與流鼻水的症狀，改善長期不適。「無線射頻」是使用一根細針插入肥厚的鼻黏膜進行燒灼，黏膜的體積會顯著的縮小以達到疏通鼻道的目的。屬門診手術，手術時間大約15~20分鐘，疼痛感極微，是屬於簡單舒適的手術。

過去的「無線射頻」手術缺點是容易造成黏膜上堅硬的結痂，需要約1個月才會逐漸剝落，過程中患者會覺得鼻腔會有反覆鼻塞與堅硬鼻屎的感覺，有時也會感染且有臭味產生。而新式的「無線射頻」採用約60度的低溫燒灼，且機器能自動偵測針尖周圍組織的狀態，在燒灼過程中自動停止，減少過度燒灼的情況發生。此種「低溫及自動偵測」的「無線射頻」技術，能顯著減少術後鼻黏膜結痂的問題，且治療效果更好，能大大提升患者治療的品質。

張耕閤提醒，如果長年受鼻塞流鼻水等症狀困擾的患者，影響日間工作效率與夜晚的睡眠品質，建議可以至門診接受完整的檢查與階段性的治療，以有效地改善與控制鼻炎症狀，也能減少持續鼻炎所造成後續鼻竇炎、鼻息肉、氣喘等等併發症的產生。

張耕閤檢查簡小姐的鼻塞症狀是因為「過敏性鼻炎所造成的鼻黏膜肥厚」導致，另外因為鼻腔長期發炎所以黏膜上已經產生息肉樣的變化。建議施以「無線射頻」手術；術後鼻塞症狀顯著改善，結痂也不容易導致術後鼻塞與不舒服，簡小姐對於治療效果相當滿意。