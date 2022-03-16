從鐵道迷到副站長 熱忱盡責獲選台鐵模範勞工

台鐵今舉行五一勞動節大會暨模範勞工表揚大會，今年總共有68名台鐵員工從1萬6千多人中脫穎而出，獲選模範勞工。台鐵局長杜微致詞時表示，回顧去年，台鐵面臨種種考驗，幸運的是有許多同仁兢兢業業堅守崗位，攜手度過一個個難關，展望今年將會是台鐵開創性的一年，秉持安全、安定、轉型的信念，擦亮台鐵百年招牌。

68名模範勞工中，台鐵七堵機務段工務員周佳樺，在台鐵任職近8年，除了車輛檢修工作，更因懂日文，身兼天皇花車文史導覽工作，並協助重建花車文物財產清冊與維護，也讓過去鮮少接觸文史的他，搖身一變成了花車文史通，對於過往歷史文化、車體機械構造都能侃侃而談。

在檢修車輛的本業上，周佳樺也持續盡心盡力。他回憶，2017年曾負責處理貢寮莒光號出軌，晚上8點多開著公務車前往，一路忙到凌晨4點多才將出軌列車拖離；去年侯硐發生30G2041貨車撞山壁出軌事件，他則帶隊進場復軌，當時車身和轉向架分離錯位，轉向架已嚴重變形，需外力拖回整修，耗時費力，過程艱辛。

另一名獲選模範勞工的徐邦堯，是台鐵花蓮運務段副站長，雖然在台鐵資歷僅短短5年，徐邦堯在成為台鐵員工前，就是不折不扣的鐵道迷，更在車站擔任志工，對台鐵大小事務嫻熟，更會熱心「申訴」提供意見。2016年進到台鐵後，徐邦堯從站務員、車長、列車長，當到副站長，因任事積極，以助人最樂，熱忱盡責的服務態度，廣獲同仁好評。