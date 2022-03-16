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從鐵道迷到副站長 熱忱盡責獲選台鐵模範勞工

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
獲選今年台鐵模範勞工的花蓮運務段副站長徐邦堯，原本就是鐵道迷，進到台鐵服務後，更因熱忱盡責態度，廣受同仁好評。記者葉冠妤/攝影
獲選今年台鐵模範勞工的花蓮運務段副站長徐邦堯，原本就是鐵道迷，進到台鐵服務後，更因熱忱盡責態度，廣受同仁好評。記者葉冠妤/攝影

台鐵今舉行五一勞動節大會暨模範勞工表揚大會，今年總共有68名台鐵員工從1萬6千多人中脫穎而出，獲選模範勞工。台鐵局長杜微致詞時表示，回顧去年，台鐵面臨種種考驗，幸運的是有許多同仁兢兢業業堅守崗位，攜手度過一個個難關，展望今年將會是台鐵開創性的一年，秉持安全、安定、轉型的信念，擦亮台鐵百年招牌。

68名模範勞工中，台鐵七堵機務段工務員周佳樺，在台鐵任職近8年，除了車輛檢修工作，更因懂日文，身兼天皇花車文史導覽工作，並協助重建花車文物財產清冊與維護，也讓過去鮮少接觸文史的他，搖身一變成了花車文史通，對於過往歷史文化、車體機械構造都能侃侃而談。

在檢修車輛的本業上，周佳樺也持續盡心盡力。他回憶，2017年曾負責處理貢寮莒光號出軌，晚上8點多開著公務車前往，一路忙到凌晨4點多才將出軌列車拖離；去年侯硐發生30G2041貨車撞山壁出軌事件，他則帶隊進場復軌，當時車身和轉向架分離錯位，轉向架已嚴重變形，需外力拖回整修，耗時費力，過程艱辛。

另一名獲選模範勞工的徐邦堯，是台鐵花蓮運務段副站長，雖然在台鐵資歷僅短短5年，徐邦堯在成為台鐵員工前，就是不折不扣的鐵道迷，更在車站擔任志工，對台鐵大小事務嫻熟，更會熱心「申訴」提供意見。2016年進到台鐵後，徐邦堯從站務員、車長、列車長，當到副站長，因任事積極，以助人最樂，熱忱盡責的服務態度，廣獲同仁好評。

徐邦堯說，任職5年來，印象最深刻的是去年9月執勤，發現有貨車進站時轉轍器異常，沒辦法到定位，經檢查發現是閘瓦（煞車皮）掉落軌道，適時阻止事故發生，如果是一般正線客車的煞車皮掉落，就可能無法剎車，後果不堪設想。

台鐵七堵機務段工務員周佳樺獲選今年的台鐵模範勞工，除了負責車輛檢修，周佳樺更兼任台北檢車段花車導覽工作，2020年更協助將花車內文物重新建立財產清冊，對重要文物維護貢獻良多。記者葉冠妤/攝影
台鐵七堵機務段工務員周佳樺獲選今年的台鐵模範勞工，除了負責車輛檢修，周佳樺更兼任台北檢車段花車導覽工作，2020年更協助將花車內文物重新建立財產清冊，對重要文物維護貢獻良多。記者葉冠妤/攝影

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