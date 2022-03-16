清明連假將屆 國五提前兩周實施高乘載

清明連假將屆，高公局表示，根據過去國道交通量預估，清明節連假前2周的周休假日已有提前掃墓車流出現，並伴隨著旅遊旅次，預估國道全線雙向交通量為110百萬車公里，是一般周休假日交通量的1.1倍，而國道5號受限於雪山隧道可通行流量，尖峰時段易有壅塞回堵情形，所以國5將實施分向時段性入口匝道封閉及高乘載管制措施。

高公局表示，為紓解清明節連假前2周休提前掃墓等車流，將於清明連假前1、2周的周六(3月19日、26日)5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口，且將石碇入口改大客車專用；周日(3月20日、27日)15-20時維持例假日實施國5頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北向入口高乘載管制。建議用路人可改搭公共運輸，若要開車前往宜蘭，則可改走106乙及台9線或錯開管制時段及路段。

高公局表示，清明節連假期間，國道也實施多處時段性匝道封閉措施：連假第1、2日(4月2、3日)每日0-12時，封閉國5石碇、坪林及國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；連假第3、4日(4月4、5日)每日7-19時，封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、每日7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口(如附圖)，請用路人多加配合。