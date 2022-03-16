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防疫小黃司機哀補助款沒拿到 交通局：資料補齊立即發

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
有司機坦言加入至今，還沒拿到補助款項。記者翁唯真／攝影
有司機坦言加入至今，還沒拿到補助款項。記者翁唯真／攝影

全台疫情逐漸趨緩，不過還是有許多境外旅客須搭乘防疫計程車，目前由台灣大車隊籌組的防疫計程車隊「桃園隊」，共有70輛車，與市府簽合約1天補助司機3500元，不過卻有車隊司機坦言，上月21日成軍上路，當初說好2周給1次錢，到現在卻都一毛都還沒拿到，還要自己倒貼，苦不堪言；交通局公共運輸科陳家緯指出，因上繳資料待補齊，最快下周一會讓司機們拿到應得費用。

桃園市長鄭文燦今至捷運A20站旁視察桃園防疫計程車集結地點，及任務運作狀況，鄭說，今年年初疫情爆發加上過年期間入境旅客多，因此機場防疫計程車需求大增，每日曾達600趟次。現疫情趨緩，將逐步開放國門，因此將升級防疫量能，交由交通局組成專屬服務的防疫計程車隊「桃園隊」，並於上月21日正式上路。

台灣大車隊總經理楊榮輝指出，車隊與市府簽合約，司機每天工作8小時，可獲得3500元的補貼，司機還有每日基本的油耗成本，且須承擔染疫風險因此收入不一定比自己在外面跑來的多，但還是有許多熱心司機加入，並有專人調派，不出差錯。

但有司機坦言，自己加入後，還沒收到當初承諾的2萬元，雖然都有基本的3500元補助，載客賺的費用也可收取，外界看起來應是很好賺，但卻出現1天0趟情形，加上補助未下來，油錢、吃飯及車行的抽傭等，什麼都須自己付，不見得比自己在外跑還划算。

也有司機說，自己已與家人分房住2個月，根本是拋家棄子來當防疫計程車司機，錢又還沒拿到，做滿1個月後就想退出，因為自己在外只要肯跑，賺的真的不會比較少，也相對自由。

陳家緯表示，司機的薪資會由政府補助1天3500元，客人婦的車錢則是跳表計算，當初合約是說2周結算1次費用給司機，但因繳交上來的資料有缺漏，車隊正補齊當中，最快下周一會發款。

由台灣大車隊籌組的70輛防疫計程車隊「桃園隊」，於捷運A20站旁空地為集結點。記者翁唯真／攝影
由台灣大車隊籌組的70輛防疫計程車隊「桃園隊」，於捷運A20站旁空地為集結點。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今前往視察防疫車隊，並給予鼓勵。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今前往視察防疫車隊，並給予鼓勵。記者翁唯真／攝影

防疫計程車 桃園 疫情

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