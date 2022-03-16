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故宮國寶結合台灣原創IP 加入全球博物館NFT浪潮

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
國立故宮博物院將於3月16日開始限量發行NFT商品，圖上為清郎世寧畫十駿犬茹黃豹、下為柯基犬椪椪與好朋友－柯基犬。圖／國立故宮博物院提供
國立故宮博物院將於3月16日開始限量發行NFT商品，圖上為清郎世寧畫十駿犬茹黃豹、下為柯基犬椪椪與好朋友－柯基犬。圖／國立故宮博物院提供

NFT浪潮大勢而來，國立故宮博物院將於3月16日開始發行NFT商品，首波推出與國內8位原創插畫家知名IP合作發行一系列聯名NFT商品共計22件，商品形式為NFT平面畫作，期望透過跨界合作NFT商品發行，將院藏作品推向全世界，此舉勢必再為博物館文創商品開創新頁。

本次首發原創插畫家是配合文化內容策進院「台灣原創圖像授權類國際拓展計畫」提供獲選名單，屬於政府部門轉介之產官學合作案；提案審查通過將陸續上架的包括可愛療癒「柯基犬椪椪與好朋友」、以台灣16族原住民為角色「塔哇歐瑪司」、因熱愛土地取名來自台灣原住民的「赤毛族」精靈之一嘎麥、KURORO、天竺鼠森森、扭蛋雞、呼呼實驗室、章魚熊等8位創作者提案共計22件NFT商品。這些NFT商品內容皆以獨具特色角色，展現台灣在地融合多元文化特色，運用現代插畫風格結合傳統藝術、文物元素，以創新角度重新詮釋故宮院藏文物，呈現台灣新生代創作風格原貌，可謂傳統與現代結合之最佳代表。每個故宮首發NFT商品皆限量一份，每一份皆附有獨立NFT商品ID，極具收藏價值。

故宮NFT商品的發行是與國內NFT交易平台Lootex合作，未來會陸續推出相關NFT商品。故宮表示，此項合作除了代表故宮協同Lootex引領博物館於NFT市場的活絡外，NFT是以獨特的數位物品存在，或許未來博物館藏品將會以更多的形式出現在NFT市場，為博物館藏品、博物館體驗提供一個可能性。

對於故宮NFT商品有興趣的民眾，可至故宮精品網路商城了解相關資訊，或至Lootex NFT交易平台購買。

國立故宮博物院將於3月16日開始限量發行NFT商品，圖上為清郎世寧畫十駿犬蒼猊犬、下為柯基犬椪椪與好朋友-博美。圖／國立故宮博物院提供
國立故宮博物院將於3月16日開始限量發行NFT商品，圖上為清郎世寧畫十駿犬蒼猊犬、下為柯基犬椪椪與好朋友-博美。圖／國立故宮博物院提供
國立故宮博物院將於3月16日開始限量發行NFT商品，圖上為清郎世寧畫十駿犬驀空鵲、下為柯基犬椪椪與好朋友－法鬥。圖／國立故宮博物院提供
國立故宮博物院將於3月16日開始限量發行NFT商品，圖上為清郎世寧畫十駿犬驀空鵲、下為柯基犬椪椪與好朋友－法鬥。圖／國立故宮博物院提供
國立故宮博物院將於3月16日開始限量發行NFT商品，圖上為清郎世寧畫十駿犬金翅獫、下為柯基犬椪椪與好朋友－貴賓。圖／國立故宮博物院提供
國立故宮博物院將於3月16日開始限量發行NFT商品，圖上為清郎世寧畫十駿犬金翅獫、下為柯基犬椪椪與好朋友－貴賓。圖／國立故宮博物院提供
國立故宮博物院將於3月16日開始限量發行NFT商品，圖上為清郎世寧畫十駿犬斑錦彪、下為柯基犬椪椪與好朋友－柴犬。圖／國立故宮博物院提供
國立故宮博物院將於3月16日開始限量發行NFT商品，圖上為清郎世寧畫十駿犬斑錦彪、下為柯基犬椪椪與好朋友－柴犬。圖／國立故宮博物院提供

國立故宮博物院 博物館 原住民 NFT

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