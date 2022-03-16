高鐵行動購票App又推新功能 訂票「動口」不動手

高鐵行動購票App「T Express」如今又推出新功能，即日起新增智慧語音訂票服務，旅客可直接使用中文語音或輸入文字提出訂票需求，系統將逐步引導旅客完成座位預訂，訂票可以只要動口不用動手。

台灣高鐵公司說，欲使用「T Express」智慧語音訂票服務的旅客，記得更新「T Express」版本至6.30以上，並啟用手機的生物辨識或解鎖功能，以及麥克風與喇叭使用權限，同時完成訂票身分證字號、會員帳號等個人資料設定。

若需預訂敬老或愛心票者，高鐵公司表示，要預先完成常用乘客名單設定，以利系統直接帶入相關資訊並完成訂位。

此外，旅客目前可預訂的車票種類僅適用於「一般訂票」中可銷售的車票，如全票（含早鳥優惠）、孩童、敬老、愛心及大學生優惠，如欲訂購信用卡優惠產品或查閱服務資訊，仍請直接使用「T Express」既有觸控介面查詢。

高鐵公司表示，「T Express」行動購票App，迄今下載量已超過1100萬次，去年年透過「T Express」訂購車票數亦超過4000萬張，全年持手機票證進站搭車的旅客更超過1200萬人次。將持續開發「T Express」各種創新功能、改良介面設計，滿足旅客多樣化的行動購票需求。