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消滅Ｃ肝 嘉義縣廣佈15家醫療院所C肝治療點

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣C肝陽性率14.4%，遠高於台灣4至5%，為消滅C肝，嘉縣15 家醫療院所提供服務，全面提升C肝治療率。圖／嘉縣府提供
嘉義縣C肝陽性率14.4%，遠高於台灣4至5%，為消滅C肝，嘉縣15 家醫療院所提供服務，全面提升C肝治療率。圖／嘉縣府提供

嘉義縣衛生局長期篩檢資料分析，C肝陽性率14.4%，遠高於台灣4至5%，2025年消除C肝是國家重要醫療政策，為強化C肝篩檢與治療量能，健保署去年10月開放C肝全口服新藥處方科別限制，嘉義縣有15 家醫療院所提供服務，全面提升C肝治療率，一起努力消除C肝。

嘉義縣C肝陽性率高，根據衛福部C肝辦公室資料，包括六腳、義竹、阿里山等7鄉鎮，坐落C肝最高風險等級7級，屬高盛行率地，中南部以雲嘉南為多，其中六腳及義竹鄉被稱「C肝村」。

衛生局執行10年C肝減半計畫，3年半提前達陣，成功翻轉「肝」苦！衛生局說，至今30歲以上近13萬人接受C肝篩檢，5成4以上患者接受治療，破除「C肝村」負面形象。

為消除C肝，2017年健保開放給付C型肝炎全口服新藥，但受限消化系專科醫師才能開立，為提供可近性醫療，嘉縣結合醫院深入8鄉鎮開立外展門診，提供C肝治療服務，為讓民眾持續在居住地接受治療，衛生局鼓勵基層診所加入治療行列。

衛生局表示，提高篩檢、診斷及治療，是消滅C肝唯一辦法，嘉縣被列為C肝高風險區，現在有新藥可醫治且健保給付，千萬不要不篩、不治，延誤病情，造成遺憾，目前有15家醫療院所提供C肝全口服新藥服務，呼籲鄉親好心救好肝，相互提醒，把握治療時機，遠離肝癌危害。

成人預防保健提供45至79歲、40至79歲原住民，終身一次免費篩檢，口服C肝抗病毒藥物只要2至3個月，治癒率高達98%，副作用低，縣內C肝全口服新藥治療地點包括轄內4大醫院、朴子市農會附設診所、德家及侯守恩診所，水上鄉昭安及全民診所，太保市超群診所，溪口鄉錦州診所，義竹鄉 義竹全安診所，大林鎮郭宗豪診所，民雄鄉 賴政友診所及東石衛生所外展門診，請上衛生局官網查詢。

C肝 衛生局 健保

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