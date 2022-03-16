苗縣學童平均蛀牙全國最多 醫籲定期檢查正確刷牙

根據衛福部公布學童恆齒的蛀牙排名，苗栗縣學童平均3.82顆蛀牙為全國最高。大千綜合醫院牙醫師提醒家長，每半年定期檢查、塗氟及正確刷牙是守護孩子口腔健康重要關鍵。

衛福部日前公布台灣6至18歲兒童及青少年口腔健康調查計畫報告，其中，12歲學童恆齒齲齒經驗指數（平均蛀牙顆數），苗栗縣以3.82高居全國各縣市最高。

苗栗縣大千綜合醫院牙科部醫師賴承祺今天透過新聞稿表示，不少家長都面臨過孩子看牙哭鬧不休、不肯配合的慘痛經驗，想要避免因蛀牙問題必須就醫治療的痛苦，定期檢查、塗氟及正確刷牙非常重要。

賴承祺指出，學齡期孩童雖然都有牙醫到學校做檢查，然而受限於學校環境與設備影響，且學生人數眾多，通常很難充分發現所有問題並提前治療。因此建議家長，自孩子長牙後，每半年至門診接受醫師專業檢查及

塗氟強化琺瑯質。

醫師表示，家長可盡量挑選含氟牙膏，並搭配大小適合小朋友口腔的牙刷，要注意的是，小孩的肌肉較不發達，且每顆牙齒的每一面都要刷乾淨是非常精細的動作，家長一定要幫忙檢查或清潔；另外，漱口水不能取代仔細刷牙，因為有些漱口水含刺激性成分，長期使用對口腔黏膜可能會有傷害，且多數的殘渣及細菌仍須透過刷牙才能有效清潔。

賴承祺提醒，家長若能遵循「醫師定期檢查、家長幫忙刷牙」的守則，就能幫助孩子守護口腔健康。