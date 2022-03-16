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台南鳳梨產季 「虎哩旺」系列金鑽禮盒預購中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南農產運銷公司總經理李芳林說，清明前後台南鳳梨將進入盛產期。記者謝進盛／攝影
台南農產運銷公司總經理李芳林說，清明前後台南鳳梨將進入盛產期。記者謝進盛／攝影

進入台南鳳梨產期，產期約2個月，台南農產運銷公司今推出應「虎哩旺」系列金鑽禮盒，共有4、6、9粒3款（箱）包裝，價位含運費分別為350、500、650元，今起開放預購，預定4月6日後配送。

台南農產運銷公司總經理李芳林說，這次精裝鳳梨禮盒，仍主打最受歡迎的台農17號金鑽品種，因上月低溫影響熟度，今年約晚半個月上市，目前每台斤產地價約12元上下，與去年同期差不多，清明節鳳梨將大量上市，屆時後續價格走向也是重要指標。訂購專線（06）5905907或上官網( https//www.t-apmc.com.tw )。

李芳林指出，去年鳳梨外銷大陸受阻，公司全力協助推廣，共售出300公噸，紓解市場賣壓，歷經去年鳳梨前進中國受阻經驗，農民在通路處理能力會更好，加上政府鼓勵下，出口訂單有效轉移至東北亞日、韓，市場賣壓會減輕，他對產銷與價格有信心。

台南市政府農業局說，去年全台鳳梨栽種面積約1萬1746公頃，總產量419027公噸，年產值85.7億，台南市鳳梨栽種面積約2727公頃，占全台15%，僅次於屏東，是全台第二大產區，年產值約12億元。南市前五大產區，分別為關廟(563公頃、1萬7838公噸）、歸仁（254公頃、1萬371公噸）、山上（194公頃、6025公噸）、新化（160公頃、5938公噸）、龍崎（130公頃、3708公噸）後續將密切觀察鳳梨市場推出相關因應促銷對策。

鳳梨產季將至 ，台南農產運銷公司推出「虎哩旺」系列金鑽禮盒搶市。記者謝進盛／攝影
鳳梨產季將至 ，台南農產運銷公司推出「虎哩旺」系列金鑽禮盒搶市。記者謝進盛／攝影
鳳梨產季將至 ，台南農產運銷公司推出「虎哩旺」系列金鑽禮盒搶市。記者謝進盛／攝影
鳳梨產季將至 ，台南農產運銷公司推出「虎哩旺」系列金鑽禮盒搶市。記者謝進盛／攝影

鳳梨 台南 屏東

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