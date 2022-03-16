疫後失眠求診者增25% 桃療獲贈光照設備相助

失眠是現代人生活常見問題，也因新冠肺炎疫情加劇。桃園療養院一般精神科主任詹佳祥觀察，疫後失眠、焦慮求診患者比疫前增加25%，除了藥物及心理治療，現在也可以靠光照設備做物理治療；國際扶輪3481地區鑑於桃療照顧對象眾多，今捐贈價值150萬元的光照儀器給醫院，盼能為疫後生活盡一份力。

桃療院長邱献章表示，曬太陽有助於改善失眠症狀，但現代人因為工作關係，經常閉不出戶，只能靠光照設備協助解決。設備所提供的光線與一般燈光不同，透過視網膜吸收，會刺激體內產生褪黑激素，幫助睡眠。

詹佳祥表示，實務已證實光照治療對一般型憂鬱症、失眠、日夜節律調整及失智混亂行為具有療效，然過去的光照治療過程枯燥，每天都得花一小時接受治療，且須持續4周以上，對患者來說相當辛苦。

陽明交通大學社區健康照護研究所教授劉影梅日前到桃療演講，會後交流時談及失眠、失智與光療話題，了解狀況後，決定結合民間資源幫助醫院，於是找到國際扶輪3481地區幫忙。

劉影梅表示，現代人失眠狀況很嚴重，症狀不僅會影響患者本身，三高、癌症容易找上門，失智問題也非常嚴重，擴大層面來看，還會影響全球約4百億多元的經濟體系。如果能解決失眠問題，許多症狀都能獲得有效的緩解，但要現代人「日出而作、日落而息」幾乎不可能，在白天很少曬太陽、夜間還有許多光源的情況下，就有賴光照儀器改善。

國際扶輪3481地區總監賴志明表示，新冠肺炎疫情對民眾生活產生了很大影響，很高興有機會能為疫後生活的改善盡一份力，期盼民眾能藉由新穎的治療提升生活品質和幸福感。