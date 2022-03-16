做家事有益身心 醫研究：男性投入家務可降低自殺率

國內外統計，男性自殺率皆高於女性，台灣男性自殺率更是女性2倍，醫師研究發現，男性投注於家庭照顧工作較高的國家，其自殺率低，且男性投注家庭照顧工作，可減緩經濟不景氣對男性自殺率上升造成的衝擊。

國立陽明交通大學教授、台北市立聯合醫院松德院區身心醫學科主任陳映燁醫師，日前與美國、香港學者合作研究，發表於《社會精神病學和精神病學流行病學》（Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology）期刊，以經濟合作暨發展組織（OECD）數據資料，分析20個國家中，男性投入家庭照顧及失業、自殺率間關係研究。

研究發現，男性投入家庭照顧工作，可有效防治自殺，可能原因是投入家庭照護工作，能讓男性的性別角色「多元化」，不再侷限於傳統在外拼搏、賺錢養家的陽剛角色，男性投入照護子女、父母，能讓生活注入柔情與溫暖，豐富生活的意義、促進家庭的凝聚，也拓展生活視野與彈性。

陳映燁指出，過去統計在經濟不景氣時，會導致自殺率上升，尤以經濟困頓時，男性自殺率增加比女性明顯。若男性角色侷限於賺錢養家，失去工作時對男性是重大打擊，頓失社會地位與收入；回到家中若不熟悉家務、無法協助帶小孩等，恐讓男性感覺對家庭無貢獻，價值感低落。

根據台灣2019年主計處公布，男女無酬家庭照顧所費時間，其中35至44歲婦女，每日平均花4.2小時做無償家庭工作，是同年齡男性的3倍，顯現台灣對於家務分工仍有明顯性別刻板態度。陳映燁提醒，過於涇渭分明的性別界線有礙身心健康，恐造成女性過勞，剝奪男性參與家務，展現愛與柔情的機會。

有別於傳統社會學觀點，認為女性投入職場恐讓男女壓力增高，自殺率上升，陳映燁先前透過研究駁斥，發現在社會發展成熟的國家中，只要給予女性與男性優質的職場育兒環境，女性投入職場有助於角色多元化、促進兩性價值觀，對男女性皆有益處。她呼籲，家的歸屬感會讓男性更強大、更有韌性，碰到職場烽火連連、經濟不景氣或工作失意，仍可在家中獲得撫慰，並降低自殺率。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，此研究相當重要，提醒傳統華人社會中，強調「男主外、女主內」的刻板印象，導致男性顯少接觸家務，甚至一輩子沒煮過菜，如果退回家庭可能不被家人諒解或支持，導致男性巨大心理壓力；又或是當男性想開口求助時，遇到社工、服務人員多為女性時，求助的意願難提升。

在「高負荷家庭照顧者轉介指標」中，家總關注到「男性照顧者」是重要指標。陳景寧指出，男性在台灣性別角色分工中，較少具備照顧準備，很多中年男性照顧者必須從頭學起，家總也多與男性支持團體合作，盡可能提供男性專業人員，讓「學長」來帶「學弟」，借助男性照顧者的力量互相鼓勵。

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