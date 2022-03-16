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更年期婦女「性」趣缺缺 婦產科醫師建議這樣做

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市婦產科醫師呂秉正說，陰道乾澀容易磨破皮，不舒服，婦女就愈來愈不想有性行為。記者黃寅／攝影
台中市婦產科醫師呂秉正說，陰道乾澀容易磨破皮，不舒服，婦女就愈來愈不想有性行為。記者黃寅／攝影

更年期婦女為什麼會「性」趣缺缺，婦產科醫師呂秉正說，可能是因為婦女在這個階段遇到的兩個問題，一是陰道乾澀，二是體力不如以往，每次性行為後都會腰酸背疼好幾天。這兩個問題加在一起，讓婦女了無性趣。而找醫師診斷，補充荷爾蒙，陰道不那麼乾澀，還有助於身體的保健。

呂秉正說，婦女45歲以後，因為黏膜萎縮，皮脂腺沒有分泌黏液，除了陰道乾澀，包括膀胱炎、陰道炎都易跑出來。也因為陰道乾澀容易磨破皮，不舒服，婦女就自然想避開性行為。

他說，平均年齡52歲停經以後更明顯，隨著年齡增長，荷爾蒙分泌減少，所以，45歲以後應進行荷爾蒙療法，可以改善陰道的溼潤度。且因為補充了雌激素，鈣質可以順利轉換成骨質，就不容因引起骨質疏鬆症、退化性關節炎，五十肩和長骨刺。另也建議婦女上了年紀應適度運動，才能維持體力，不至於性愛之後全身酸疼。

呂秉正說，根據醫學理論，適當的愉悅，體內分泌的荷爾蒙會比較好，心情也好，能增加壽命。因此，站在醫師的立場，他鼓勵應要有適度的性行為。以年齡50至60歲的女性而言，大概每周可有1次。隨著年齡愈增，性愛次數會減少，但如果全部沒有，將影響身心靈的平衡。但如果是單身，也鼓勵女性「自己來」。

他說，如果要補充荷爾蒙，可以找婦產科醫師診斷開藥，每天1顆，至少臉上不易有皺紋，也會更好看。

呂秉正說，但是罹患乳癌和子宮內膜癌的患者，因為擔心其和荷爾蒙會有關聯，就不建議使用。其中乳癌在開刀後因為仍有乳房組織，也不建議使用，但是子宮內膜癌患者在開刀後，因為子宮已經摘除，不再對子宮有影響，使用荷爾蒙仍對身體有益，就可以使用。

子宮 醫師

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