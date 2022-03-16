換季空污問題多 伊萊克斯、Blueair空氣清淨機時尚淨化室內空氣
季節轉換之際，空氣品質容易產生劇烈變化，再加上近來外在空污問題多，全台各地的家庭都迫切需要空氣清淨機來維持健康良好的居家空氣品質。
伊萊克斯近期推出升級版Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機，外型承襲A9設計，更將CASR值提升13%，CADR值則高達750m3/h，標準配備的HEPA 13級抗菌濾網，實驗室測試可有效去除99.99%的COVID-19新型冠狀病毒，亦可去除99.98%奈米級H1N1病毒（A型流感）與99.99%常見細菌，藉由獨家五角形設計，釋放出乾淨立體螺旋狀氣流，將乾淨空氣推送至家中，且最低運轉音量僅16分貝，靜謐淨化室內空氣。另有「活性碳淨味抗菌濾網」及「防疫抗菌濾網」，可視空間所需自由選購替換。迎接母親節，伊萊克斯搶先推出優惠，即日起至5月31日止，購買伊萊克斯大、小家電產品，並於6月7日前至伊萊克斯官網註冊產品完成，即有機會抽中獨立式10人份洗碗機。
同樣來自瑞典的Blueair，近期主打「淨無塵小旋風」5系列空氣清淨機，體積精巧，擁有「吸塵、淨化雙效合一」功能，以DustMagnet塵磁技術以「正負相吸」原理，預先捕捉99%的揚塵，在過濾空氣時同步將毛屑、灰塵捕捉，同時減少落塵，可改善人類和寵物的過敏原，並清潔異味，不管是過敏族群還是家有幼兒、寵物，都非常適合使用。運用S型渦輪旋風集塵，採雙濾網設計，上下雙流垂直進風，加上側面雙出風口，加速空氣循環，大幅提升集塵效率，淨化更加倍。而Blueair專利HEPASilent過濾技術，不只節能，最高速運轉聲音更僅47～49分貝，全天候運轉也不會覺得被干擾。Blueair全新5系列空氣清淨機限時優惠價15,880元起，即日起至5月31日於指定通路購買並完成HDC來思比官網登錄，即贈市價5,380元的Stadler Form Leo循環扇乙台。
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