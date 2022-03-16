吸菸黑肺、氣切又陽痿 多國「菸盒警圖」佔85%我國將修法

吸菸恐導致黑肺、插管甚至肺癌死亡。世界衛生組織（WHO）力推「菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝」，是最直接的菸害宣導方式。目前全球已有135個國家、地區實施菸品容器印製警示圖文政策，而台灣現行規定僅要求警示面積35%，立法院院會3月1日一讀通過行政院版「菸害防制法」修正草案付委審查，規畫將菸品容器警示圖文標示面積增加至85％，呈現菸品危害事實。

警示圖文並非危言聳聽，49歲的楊先生為資訊公司老闆，菸齡30年每天必抽2包菸，3年前出現燒聲，去年開始出現呼吸困難，經確診罹患喉癌第4期，癌細胞已擴散到整個喉嚨，甚至阻塞氣管，需要氣切、全喉切除，楊先生因為抽菸，導致必須氣切維持呼吸，卻得另外訓練講話方式，處境令人不勝唏噓。

世衛菸草控制框架公約（FCTC）第11條實施準則指出，菸盒包裝上使用較大警示圖文，可更清楚傳達健康風險，促進吸菸者戒菸，隨著警圖面積的增加及定期更換警圖，警示效果跟著上升。公約建議，菸盒健康警示圖文所占面積，不得低於菸盒主要展示面的30%，但全球有135個國家高於35%，台灣明顯落後全球趨勢。

加拿大於2001年開第一槍、成為首個實施菸品容器警示圖文的國家。其中一菸盒警示圖文，為42歲的女性巴布・塔爾布克斯樣貌，她死於吸菸引發的肺癌。加拿大癌症協會（Canadian Cancer Society）於2021年10月「菸品容器健康警示：國際現狀報告」資料顯示，警示圖文的警告比純文字警告能夠傳達更強大的信息，隨著圖片大小增加、有效性也提升，此方法極具成本效益。

另澳洲、泰國及香港等國家，也真實展現警示圖文，吸菸後導致牙周病、氣切、肺癌等，畫面怵目人心。根據統計，全球警示圖文面積85%以上有10國，包括東帝汶、土耳其、馬爾地夫、尼泊爾、萬那杜、貝南、紐西蘭、香港、印度、 泰國，警示圖文面積50%以上的更高達45國，將近6成。

世衛報告指出，在菸草製品包裝上標示警示圖文，是一種低成本、高效益的健康傳播方式，每位吸菸者和其他菸草製品消費者均能直接看到包裝上的警示圖文；以每天吸食一包菸的民眾為例，至少一天接觸20次警圖，每年即有高達約7300次，而吸菸者周圍的人，也會看到警示圖文，達到菸害多方傳播宣導的目的。

2015年澳洲研究團隊發現，澳洲政府採用新版警示圖文後（正面75%、背面90%），與舊版警示圖文相比（正面30%、背面90%），民眾對於吸菸會增加健康風險的認知反應、閱讀警圖內容及視覺注意力，分別顯著提高12%、37%及60%。此研究結果明確印證，加大菸品容器警示圖文，可讓民眾產生主動積極的健康意識感。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，世衛報告已說明，菸商目標是讓下一代繼續成癮，包括新型菸品電子菸、加熱菸等。透過加大警示圖文，可有效杜絕菸商在菸品上塑造形象、品牌廣告等，促使老菸槍戒菸及預防青少年吸菸。國健署表示，呼籲大家支持修「菸防法」保護國人健康。