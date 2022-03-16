快訊

直播／第27期疫苗預約開跑 指揮中心下午2時記者會

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市場工作搬重物膝關節退化 退休想爬山夢難圓

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
膝關節退化常造成患者無法久站、膝蓋僵硬、疼痛，平常更應好好保養，適時放鬆肌肉，也可減少關節壓力，中醫也以針灸、按摩穴道等治療。示意圖／員生醫院提供
膝關節退化常造成患者無法久站、膝蓋僵硬、疼痛，平常更應好好保養，適時放鬆肌肉，也可減少關節壓力，中醫也以針灸、按摩穴道等治療。示意圖／員生醫院提供

「資料顯示台灣約有百分之十五的人罹患膝關節退化」彰化縣員生醫院中醫部醫師黃威倫說，有些病患因工作長期需久站、蹲下搬重物，若又沒常做放鬆肌肉、熱敷等日常保健，經年累月都會加重膝蓋負擔，造成膝關節加快退化，甚至連走路都痛，退休後要好好休閒運動都成奢侈願望。

一名60多歲楊姓婦人因在市場工作，常要久站及上下搬貨，年輕時又很拚，搬魚貨時，手腳也常泡在冰水，最近終於退休，卻發現早上起床要下床時膝蓋常卡卡，尤其是年輕時即愛好戶外活動的她想要開始享受和親友去爬山休閒的退休生活，但後來不管是站著、走路、連爬樓梯都會痛，根本別想要去走登山步道了。

黃威倫說，膝蓋疼痛有時是因為膝蓋退化，關節處軟骨退化、骨贅生成、滑膜發炎以及關節變形等，導致關節腫脹以及發炎性疼痛等症狀。臨床上常見到患者症狀無法久站、膝蓋僵硬、疼痛、嚴重時甚至膝蓋變形成Ｏ型腿。

除了年齡增長的退化，膝蓋曾受過外傷、肥胖、長時間彎曲膝蓋等，都增高退化風險，黃威倫說，中醫稱為「痹症」，麻痹的痹，意思是關節、肢體等處出現酸、痛、麻、重及屈伸活動不利等症狀。

黃威倫說，除了以針灸、中藥熏洗、科學中藥治療楊姓病患，她的症狀也符合健保給付使用龜鹿二仙膠治療，治療12週後，楊婦發現膝關節疼痛明顯改善，肌肉強度也進步。

不過黃威倫也提醒，但並非所有的膝蓋痛都可以吃龜鹿二仙膠，因為龜鹿二仙膠屬於滋補藥材，如果處於急性發炎期的膝蓋疼痛、高血壓或腎臟功能不佳的人，並不適合使用。

平常好好保養，適時放鬆肌肉，也可減少關節壓力，延緩老化和傷害，黃威倫說，不能因為關節痛而不動，反而難以改善症狀，可養成每天散步習慣，也可以在游泳池裡慢走，靠在椅子或躺著做抬腿運動，溫和的瑜伽伸展、太極拳都是很好的運動，並可按摩膝蓋周邊穴位包括血海、梁丘、陰陵泉、陽陵泉穴等，讓膝蓋周邊氣血循環，達到緩解疼痛。

膝關節 中醫

延伸閱讀

小骨折未注意變跛行 全踝關節置換術讓她恢復正常行走

肌少症不是老了才會有！醫點名6種女性要當心 做好2件事輕鬆遠離肌少症

正妹瘋重訓練出超殺肌肉背影 一PO婚紗照網友全笑翻

「健走」很健康，為何專家卻說無法鍛鍊雙腳？日本國家級體能訓練師解析「腳衰退」的原因

相關新聞

北捷又出狀況 淡水信義線大安站轉轍器異常延誤16分鐘

台北捷運App今天早上10點50分左右推播通知，表示淡水信義線的大安站系統異常，列車均有延誤情形，正在調整班距，沿途車輛...

清明假期疏運高鐵再加開25班次列車 3月18日凌晨開放購票

台灣高鐵公司（2633）自4月1日（五）至4月6日（三）規劃為期六天的清明疏運，由於旅客預購車票狀況踴躍，經檢視運能調度...

14歲從少女團體出道到《華燈初上》苦情Hana 劉品言如何從偶像蛻變為演技派？

從少女團體Sweety出道的劉品言，近期在《華燈初上》中演出遭強暴的酒店小姐「Hana」，她精采詮釋著悲慘，因為在鏡頭之外，她已找回了自在。

影響700萬慢性病患者的「100元」 健保部份負擔調整為何卡關？

健保開辦26年來，無論是調整費率或是部份負擔，總得各方溝通與拉鋸。這次健保署提出的改革方案，為什麼卡在與700萬名慢性病患者切身相關的慢性病處方箋上？

吸菸黑肺、氣切又陽痿 多國「菸盒警圖」佔85%我國將修法

吸菸恐導致黑肺、插管甚至肺癌死亡。世界衛生組織（WHO）力推「菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝」，是最直接的菸害宣導方...

市場工作搬重物膝關節退化 退休想爬山夢難圓

「資料顯示台灣約有百分之十五的人罹患膝關節退化」彰化縣員生醫院中醫部醫師黃威倫說，有些病患因工作長期需久站、蹲下搬重物，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。