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菸盒警示圖文擬放大到85% 澳洲研究曝成效

中央社 / 台北16日電

行政院提「菸害防制法」修正草案，擬將菸盒警示圖從35%提高到85%。國健署今天強調，據澳洲最新研究，菸盒警示圖文擴大後，民眾對於健康風險認知、注意力都明顯提高。

現行「菸害防制法」已長達14年沒有修正，管制力道不足，行政院會1月通過「菸害防制法」全文修正草案，函請立院審議，修正重點包括禁菸年齡提高至20歲、禁止電子煙、納管加熱菸等菸草產品，同時將菸盒警示圖從35%提高到85%。

根據世界衛生組織（WHO）的菸草控制框架公約（FCTC）實施準則，在菸盒包裝上使用較大警示圖文可更清楚傳達健康風險、促進吸菸者戒菸，隨警示圖案面積擴大、定期更換圖片等，都能加強警示效果。

衛生福利部國民健康署菸害防制組簡任技正劉家秀今天上午接受記者電話聯訪時表示，目前國內菸盒警示圖面積為35%，雖略高於世衛建議的30%，但仍比全球135國來得低，其中超過半數國家警示圖面積都介於50%至69%之間，顯示台灣早已落後全球趨勢。

菸盒上的警示圖文並非危言聳聽，而是真實呈現菸品對人體帶來的危害，劉家秀說，年僅49歲的楊先生是名資訊公司老闆，30年來每天抽2包菸，3年前說話突然「燒聲」，就醫檢查確診喉癌第4期、嚴重阻塞氣管，必須把喉嚨全切掉，連講話都得重頭學過。

劉家秀指出，2001年加拿大是全球首個實施菸盒警示圖文的國家，世界各國隨後陸續跟進，以每天抽1包菸的民眾為例，1天至少會接觸20次警示圖，每年就接觸7300次，吸菸者身旁親友看到後也能了解菸品危害。

她說，2015年澳洲研究團隊發現，澳洲政府採用新版警示圖文，將正面警示圖文擴大至75%、背面90%後，民眾對吸菸增加的健康風險認知提高12%、閱讀警示圖內容機會增加37%、視覺注意力提高60%，凸顯加大警示圖文效果。

劉家秀表示，為提高民眾戒菸動機，這次也打算跟進紐西蘭、香港等10國作法，將菸盒警示圖文一口氣加大至85%，盼提高民眾戒菸動機，呼籲民眾支持菸害防制法修法，維護自身及家人健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

澳洲 戒菸 行政院

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