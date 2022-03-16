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嘉義長庚成立全國第一個骨髓增生性腫瘤治療中心

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義長庚上午成立全國第一個骨髓性增生性腫瘤治療中心，由院長楊仁宗（後左）、陳志丞（後左二）、藥華醫藥公司董事長詹青柳、醫學長秦小強揭牌，安排林姓老農及黃姓新住民見證。記者魯永明／攝影
嘉義長庚上午成立全國第一個骨髓性增生性腫瘤治療中心，由院長楊仁宗（後左）、陳志丞（後左二）、藥華醫藥公司董事長詹青柳、醫學長秦小強揭牌，安排林姓老農及黃姓新住民見證。記者魯永明／攝影

41歲越南新住民黃姓女子，1年多前出現全身性皮膚搔癢、食欲不振、失眠等症狀，看皮膚科及服用多種藥物，都未見改善；70多歲林姓老農第二次中風，血液檢查數值異常，2人轉介嘉義長庚血液腫瘤科醫師陳志丞，確診罹患骨髓增生性腫瘤 (MPN)，經藥物治療後，病情穩定，臨床症狀也大幅改善。

嘉義長庚上午成立全國第一個骨髓性增生性腫瘤治療中心，由院長楊仁宗、陳志丞、藥華醫藥公司董事長詹青柳、醫學長秦小強，共同拉紅布揭牌，安排林姓老農及黃姓新住民見證。

陳志丞說，骨髓增生性腫瘤是因造血幹細胞基因突變，導致的惡性血液腫瘤疾病，患者可能產生臨床症狀包含搔癢、腹脹、食慾不振、盜汗、失眠、及體重減輕等，此病很容易產生血管栓塞併發症，包含腦中風及心肌梗塞等，也有比較高的風險產生急性血癌及次發性骨髓纖維化的轉變，因症狀大多不明顯，許多患者往往罹病多時，產生嚴重併發症才被確診出來，耽誤治療黃金時機。

陳志丞表示，此病好發老人，雲嘉南每10萬人9.8例，比台北18例少，主因是醫療便利及疾病熟悉度，影響確診率，健檢抽血血球數值偏高要安排檢查，用於診斷及追蹤的「競爭型等位基因特異性之定量式TagMan雙重PCR測定法」，去年12月獲頒國家新創獎，目前申請專利，長庚已累計10多例治療案例，治療方法按患者症狀，用口服藥或干擾素。

治療中心成立，利用新穎診療技術，提升診斷正確性，推翻「緩解症狀」被動治療思維，改以「治癒」為目標嶄新治療方針，與國際臨床領域接軌，藥華醫藥研發成功新療法干擾素。

楊仁宗說，陳志丞擔任中華民國血液病學會理事，為此領域翹楚，鑑於國內骨髓增生性腫瘤疾病診斷治療需求未被滿足，成立全國第一個骨髓增生性腫瘤治療中心，目前與藥華醫藥合作，搭配臨床治療學術研究經驗，為雲嘉南民眾帶來治療新契機。

嘉義長庚上午成立全國第一個骨髓性增生性腫瘤治療中心，由院長楊仁宗（左二）、陳志丞（左）、藥華醫藥公司董事長詹青柳（右二）、醫學長秦小強（右），共同拉紅布揭牌。記者魯永明／攝影
嘉義長庚上午成立全國第一個骨髓性增生性腫瘤治療中心，由院長楊仁宗（左二）、陳志丞（左）、藥華醫藥公司董事長詹青柳（右二）、醫學長秦小強（右），共同拉紅布揭牌。記者魯永明／攝影
嘉義長庚上午成立全國第一個骨髓性增生性腫瘤治療中心，由院長楊仁宗（後左）、陳志丞（後左二）、藥華醫藥公司董事長詹青柳、醫學長秦小強，共同拉紅布揭牌，安排林姓老農及黃姓新住民見證。記者魯永明／攝影
嘉義長庚上午成立全國第一個骨髓性增生性腫瘤治療中心，由院長楊仁宗（後左）、陳志丞（後左二）、藥華醫藥公司董事長詹青柳、醫學長秦小強，共同拉紅布揭牌，安排林姓老農及黃姓新住民見證。記者魯永明／攝影

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