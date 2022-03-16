農會法修法遭疑把手伸進農會 陳吉仲：為了讓制度健全

農委會預告修正農會法，要指派人員進農會，遭質疑是中央把手伸進農會裡；農委會主委陳吉仲今天表示，修農會法是讓選舉風氣改善，選出更好的人才，3月底希望把法案送進立法院。

農會被認為是反對黨樁腳，民進黨多年來想介入；根據農委會農會法修正案19條，增列中央主管機關指派專業理事，其名額不得超過理事總額三分之一，不影響現行選任理事選舉席次及方式，增進中華民國農會經營效能；被外界質疑將手伸進農會裡。

農委會修農業法中，也提到農會賄選最重將處三年以上七年以下有期徒刑，併科100萬元以上1000萬元以下罰金，同時廢除當選資格。

陳吉仲說，農會法修正相關的為選舉賄選，每次選舉有賄選，刑罰太低，甚至理事代表當選完後卻還沒審完；為了讓農會可以健全發展，因此比照選罷法速審速決，提高相關罰則；第二個把農會總幹事有因故無法上任或者是出缺，等於有明訂有農會的秘書、主秘等，這一些來代理，以避免任何非專業因素介入，農會運作會更健全。

陳吉仲表示，我們也修正農會人士考試相關辦法，讓員工素質提升；此外，中華民國農會業務非常龐雜，包括裡面要跟國際有連結，包括農委會推動的重大政策，需要有更專業的理監事，因此外加三分之一專業理事，讓農會運作更穩健。

陳吉仲說，讓農會走向正常穩健，可以照顧更多的農民，希望社會大眾可以支持農委會，修法通過，依照相關程序送到行政院，希望月底能送交立法院；選罷法運作後，台灣的選舉風氣獲得改善，農會法20多年來都沒修改，甚至農會裡面還有賄選認罪，被判緩刑，還可以續任，這是產業老舊產物底下的結果，因此希望修法。