屏東南國漫讀節倒數 歌手HUSH等人壓軸登場

去年10月於屏東縣立圖書館展開的第3屆屏東南國漫讀節，3月19、20日邀請屏東創作才子HUSH、金曲音樂人謝銘祐、音樂詩人王榆鈞等人壓軸登場，透過講座及音樂展演，為長達半年的閱讀盛典，再掀一波迴響。

縣文化處說，南國漫讀節去年10月以「前往南方的閱讀派對」為主題，由縣籍藝人劉冠廷擔任首任閱讀大使，與各地喜愛文學的讀者齊聚屏東，開啟50場活動。接續延伸推出的「海派屏東」 ，由屏東音樂人HUSH接棒擔任第二任閱讀大使。

閱讀大使 HUSH 將於3月19日下午，以「歌曲說書人，從創作之海尋找宇宙的星象」為題，分享文學與音樂創作歷程及對家鄉屏東的回憶。HUSH曾說：「希望創作能隨著生命進程，有更多樣的變幻面貌」，期望本次重回屏東，分享能令同樣喜愛閱讀、創作的朋友有所共鳴與迴響。

隨著第3屆南國漫讀節倒數計時，3月19、20日除有由 La Rue 文創設計策劃的森林閱讀市集，還請蒂摩爾古薪舞集創辦人 路之．瑪迪霖、知名歌手HUSH、王榆鈞、屏東獨立書店小島停琉及紅氣球書屋、音樂祭策展人島輝及余嘉榮等人到場分享。