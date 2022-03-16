寵物管理科4月2日成立 陳吉仲：將設專法保障毛孩權益

處理流浪犬貓造成環境、人犬衝突等許多問題，農委會畜牧處寵物管理科4月2日成立，農委會主委陳吉仲表示，寵物管理科要掌管寵物的生老病死，未來也將設立寵物管理專法，保障毛小孩的權益。

陳吉仲今天參加2022第七屆台灣寵物市場行銷趨勢論壇，致詞時作以上表示；農委會畜牧處副處長江文全說，4月2日寵物管理科議題，將在活動上公布，而第一任寵物管理科科長，為台北市動保處長宋念潔。

根據了解，未來農委會畜牧處動保科編制會有6人，加上2位助理，共8人，同時，有經費由中央補助地方補足幾名約聘雇人員，約有95人可處理相關事宜。

陳吉仲表示，先成立寵物管理科，未來行政院組改後，會改為動保司；若以人類的管理方式思考寵物，從出生到死亡每個工作都要協助，因此之前與業界座談，建議要訂定寵物管理專法，讓現在動保法底下的特定寵物管理辦法落幕，但在銜接過程中，會針對特定寵物管理辦法精進，再提寵物管理專法，因為有專法，事情才能一步步到位。

陳吉仲說，寵物必須分類管理，犬貓是比較容易管理的，但未來特定寵物，包括鳥類、爬蟲也會一起納進來；此外，既然是寵物出生到死亡的工作，毛小孩也會有身分證，未來虐待動物，也會如虐童般設置通報專線。

此外，陳吉仲表示，人有食品與保健食品，未來寵物食品是否也要如衛福部一樣區分食品及保健食品也會討論；甚至未來也將思考，寵物是否也比照人類有健保，在走到那一步前，寵物醫療、寵物保險機制某程度上可以涵蓋；另外最重要的包括飼主的義務、資格、教育等等議題，都會再邀集產官學討論，凝聚共識後決定。