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屏東C肝特攻隊出擊！號召基層全篩全治

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣衛生局為避免民眾接受篩檢發現C肝後，在轉介他院治療過程中失聯，昨天分別在屏東市、潮州鎮、鹽埔鄉、林邊鄉、恆春鎮舉辦講座。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣衛生局為避免民眾接受篩檢發現C肝後，在轉介他院治療過程中失聯，昨天分別在屏東市、潮州鎮、鹽埔鄉、林邊鄉、恆春鎮舉辦講座。圖／屏東縣衛生局提供

健保署去年10月22日公告取消C肝全口服新藥處方的科別限制，讓更多臨床醫師能為鄰近或在地民眾提供C肝治療，屏東縣衛生局為避免民眾接受篩檢發現C肝後，在轉介他院治療過程中失聯，昨天起分別在屏東市、潮州鎮、鹽埔鄉、林邊鄉、恆春鎮舉辦「台灣C肝現狀與基層醫療C肝治療｣講座，腸胃專科醫師及肝炎個管師透過教育，讓基層醫療單位了解消除C肝的意義與轉介的共識。

縣衛生局局長施丞貴說，109年9月28日擴大肝炎篩檢政策後，全力號召民眾進行肝炎篩檢，110年C型肝炎篩檢約88000人，篩檢涵蓋率由12.07%增至42.2%，其中基層診所的篩檢量占55%，基層參與是消除C肝重要的一環，為讓治療的銜接更順暢，衛生局建立轉介機制及回饋平台，還獲頒國民健康署服務典範獎肯定。

他說，這次巡迴活動期待在偏鄉地區能有更多治療單位及社區藥局的參與加入全篩全治的團隊，嘉惠地方鄉親，連結各方力量持續推動C肝治療最後一哩路，另外呼籲45至79歲(原住民40歲)民眾，別錯過終身一次的免費篩檢，即早篩檢即早發現，把握黃金治療時間。

C肝 衛生局 肝炎 健保

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