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霧霾鎖彰化空汙紅色警戒 明天才會轉好

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化清晨，彰化鎖在霧霾之中，甚至遮蔽陽光，但縣立體育場仍有許多民眾從事運動。記者劉明岩／攝影
彰化清晨，彰化鎖在霧霾之中，甚至遮蔽陽光，但縣立體育場仍有許多民眾從事運動。記者劉明岩／攝影

彰化縣很多早起的民眾，發現今天上午霧濛濛的，依環保署空汙檢測中部空品區為「紅色警示」等級，彰化縣環保局表示，預估空汙明天才會逐漸改善，除通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理或友善降載外，並要求台中火力發電廠預先降載1650MW，減緩中部空氣品質惡化。

環保局指出，今天環境風場轉為偏東風，西半部地區清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，風速低較易累積汙染物，午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高，中部空品區為「紅色警示」等級，預估影響期間至3月17日。

彰化縣線西、二林、大城及彰化四個測站，今天清晨陸續由空氣品質指標（ AQI）從「橘色提醒」，數值逐漸攀升到150，轉為紅色警示，到上午11時，彰化測站測得156，二林甚至高達158，彰化縣被鎖在空汙中。

近來空品不佳，但仍有很多民眾今天一大早仍外出運動，環保局表示，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請縣民減少外出，外出做好自身健康防護，並隨時留意最新空氣品質資訊（ https://reurl.cc/l5qWQY ）。

彰化清晨，彰化鎖在霧霾之中，甚至遮蔽陽光，但縣立體育場仍有許多民眾從事運動。記者劉明岩／攝影
彰化清晨，彰化鎖在霧霾之中，甚至遮蔽陽光，但縣立體育場仍有許多民眾從事運動。記者劉明岩／攝影
彰化清晨，彰化鎖在霧霾之中，已看不見彰化大佛。記者劉明岩／攝影
彰化清晨，彰化鎖在霧霾之中，已看不見彰化大佛。記者劉明岩／攝影
彰化清晨，彰化鎖在霧霾之中，已看不見彰化大佛。記者劉明岩／攝影
彰化清晨，彰化鎖在霧霾之中，已看不見彰化大佛。記者劉明岩／攝影
彰化清晨，彰化鎖在霧霾之中，甚至遮蔽陽光，但縣立體育場仍有許多民眾從事運動。記者劉明岩／攝影
彰化清晨，彰化鎖在霧霾之中，甚至遮蔽陽光，但縣立體育場仍有許多民眾從事運動。記者劉明岩／攝影

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