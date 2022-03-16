鴻海旗下鴻華全台首輛電動巴士 今在高雄啟航

鴻海旗下鴻華先進科技打造的電動巴士Model T於本月初交車給高雄客運，今天Model T在高鐵左營站啟航，路線為「24區間車」，行駛於高鐵左營站至義享天地之間路線。高市交通局長張淑娟說，Model T是智慧電動公車，在設計上更安全，系統整合利於駕駛專注行車。

高雄客運補充，感謝鴻華先進科技公司在電動車產業的投入，讓Model T能快速打造完成。Model T是高雄客運推動零碳排營運之先導，未來將持續與車廠研究電動車軟硬體設施，以提供乘客更優質乘車體驗，未來公司亦將逐步投入更多電動巴士至所屬營運路線上，提供更優質的乘車服務。

Model T整合現有公車系統，全電子化設計，智慧警示設備結合後視鏡功能，在Model T車體外省去後視鏡，也讓駕駛減少視覺死角。駕駛長張志成表示，這幾天行駛的心得很棒，「真的很好開，比柴油車更省力！」張志成也示範電子操作介面，他說，很多功能整合在一起，防呆設計也讓行車更安全。

張淑娟表示，市府為鼓勵電動公車產業落地高雄，響應行政院2030年公車全面電動化政策，將加碼補助電動公車等多項優惠。為落實成為智慧電動公車生產基地，也與交通部合作在橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，以智慧城市策略發展高度，結合智慧共桿產業聯盟，提供車聯網技術及服務試鍊、產品驗證場域，帶領智慧電動公車產業進軍國際市場。

「24區間車」路線，從高鐵左營站5號月台出發，沿高鐵路、大中二路、民族一路、天祥二路、新庄仔路、博愛二路、龍德新路、自由一路、大順一路行駛，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、好市多、義享天地等站，往返時間約50分鐘，營運里程約14公里，服務時段為早上七點至晚上六點半，總計10車次提供載客服務。

為鼓勵市民朋友搭乘，交通局也舉辦拍照上傳送好禮活動，只要在3月底前搭乘「24區間車」並拍照上傳交通局臉書活動粉絲專頁，就有30位幸運兒有機會獲得精美小禮物。相關活動訊息請上交通局網站www.tbkc.gov.tw及臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢。