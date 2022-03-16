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邀全國家長來「遛小孩」 新北童樂節一個月不斷電

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
重慶國小贈送低、中、高年級不同兒童節禮物。圖／新北教育局提供
重慶國小贈送低、中、高年級不同兒童節禮物。圖／新北教育局提供

新北童樂節將在3月27日登場，教育局張明文表示，童樂節整合11局處、49機構、66場館及各國小、幼兒園，規劃童愛市集、特色場館及全校同樂三大主題，逾百場系列活動，「歡迎全國家長來新北遛小孩」。此外，轄內公私立國小及幼兒園，也將規劃趣味活動，讓孩童不管在上課日還是假日，都能快樂度過童樂節。

首場童愛市集，3月27日於板橋大遠百一樓廣場舉行，擺設約50個攤位，除了市集和闖關活動，還有小小消防員、小小波麗士、能源小鐵人等特色攤位，讓孩子大玩角色扮演，此外也有童玩闖關，體驗父母兒時童玩，適合全家同樂。

除了市集，新北市各局處及圖書館、文化場館規劃多項活動，比如文化局於烏來堰堤籃球場，安排身聲劇場演出、淡水古蹟博物館規劃親子鐳戰賽、鶯歌陶瓷博物館開設小星球玩童玩，農業局舉辦動保小小兵等活動。

另外，新北市多所運動中心也為孩子，量身打造免費或優惠的游泳、球類、舞蹈等課程；觀光工廠也推出親子免費或優惠體驗。而壓軸活動為5月1日在新莊陽光草坪舉辦的「校園多元文化童樂會」，歡慶長達一個多月。

最後則是新北各公私立國小及幼兒園，舉辦全校同樂活動，如創意闖關、才藝表演或玩具交換等活動；各校發揮創意，結合市府贈送每位學童60元禮物，採購特色兒童節禮物給學童。如重慶國小贈送低年級學生跳棋、趣味猴子爬樹和益智棋盤等，贈送高年級大富翁、益智迷宮及夜光拼圖等。

新北市新莊區榮富國小校長張伯瑲說，去年辦理跳蚤市場和闖關遊戲，孩子們欲罷不能，今年童樂節將延續辦理；新北市瑞芳區瓜山國小校長沈美慧表示，今年童樂節規劃讀冊活動，包括閱讀智慧搶答、學習自助借還新科技和小小說書人，讓孩子愛上閱讀。

新北童樂節規劃童愛市集、特色場館及全校同樂三大主題，逾百場系列活動，「歡迎全國家長來新北遛小孩」。圖／新北教育局提供
新北童樂節規劃童愛市集、特色場館及全校同樂三大主題，逾百場系列活動，「歡迎全國家長來新北遛小孩」。圖／新北教育局提供
新北童樂節規劃童愛市集、特色場館及全校同樂三大主題，逾百場系列活動，「歡迎全國家長來新北遛小孩」。圖／新北教育局提供
新北童樂節規劃童愛市集、特色場館及全校同樂三大主題，逾百場系列活動，「歡迎全國家長來新北遛小孩」。圖／新北教育局提供

古蹟博物館 幼兒園

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