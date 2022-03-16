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今中南部空品好糟 17站「紅害」嘉義台南全境淪陷
今天空汙嚴峻，環保署統計，截至上午10時為止，全台共有17個空品測站為「紅害」，集中在台中至高雄地區，其中嘉義、台南更是「全境淪陷」所有測站都是紅害，另有15個測站為「橘色警戒」，同樣分布在台中至高雄地區。
環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部地區清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，較易累積汙染物；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高；氣象局提醒西半部及馬祖、金門地區於清晨及夜間易有局部霧或低雲影響能見度。
今天各地空品，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南至高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。
環保署說，17日清晨至上午期間西半部地區擴散條件較差，汙染物易累積；下午起鋒面接近，晚起鋒面通過且東北季風增強，各地風速增強且中部以北地區有雨，空氣品質可望逐漸好轉。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，清晨及夜間局部地區可能達橘色提醒等級；北部、竹苗空品區為「橘色提醒」等級。
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