影／抗議公司化 台鐵表揚大會模範勞工集體頭綁紅布條

台鐵去年發生太魯閣號出軌事故後，改革聲浪再起，但交通部提出的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案卻引發員工不滿，揚言下周三赴立院陳情。台鐵今舉行模範勞工表揚典禮，典禮開始前，60多名獲獎的台鐵模範勞工頭綁「抗議」紅布條緩緩步入會場，表達基層員工對台鐵公司化的不信任。台灣鐵路工會理事長陳世杰受訪時說，「連台鐵的模範勞工都不信任台鐵公司化政策了，還有誰信任？」

「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案已在3月3日經院會通過，預計23日送立法院審議。陳世杰表示，台鐵工會也有提出公司化版本，但台鐵與工會先前的溝通沒有實質意義，工會接下來將透過立院遊說，盼在審查時能一併納入討論，比較哪個版本對台鐵員工有利。

對於交通部長王國材日前接受媒體採訪時指出，台鐵現負債4208億，待立法院三讀通過台鐵公司條例草案，2024年進行公司化，初估2027年台鐵債務可望由副業收益打平，陳世杰則打臉說，那只是一種論述，沒有實際精算。

陳世杰質疑，王國材說公司化後，台鐵未來會更好，但還沒公司化之前，台鐵就可以更好，「為什麼不先做？」難道只要台鐵這塊招牌還在，台鐵就不能進行改革？他指出，公司化條例只圍繞在台鐵資產，完全沒提及運輸安全，不符合台鐵對安全改革的期待，顯示交通部只是想透過公司化對社會有個交代。

陳世杰說，今天模範勞工集體綁紅布條抗議，無非是向社會大眾傳達，如果連台鐵的模範勞工都不信任台鐵公司化政策，還有誰信任？

台鐵局長杜微致詞時表示，台鐵是傳統鐵路，事務服務、運轉都要靠人，人是台鐵局的根本， 在國內軌道系統跟企業都漸漸邁向企業化、先進技術經營模式，台鐵除了護本，更要加強人力服務，同時要積極進行轉型工作，這些都需要仰賴1萬6千名的台鐵夥伴一起打拚、邁向轉型，提升對國內各界服務，這樣才算是達到台鐵局每位同仁的使命。

勞動部長許銘春致詞時也談及台鐵公司化議題。她說，為了讓台鐵持續往前邁進、提升員工福利，並回應社會各界期待，台鐵不能不進行改革。而她相信，台鐵工會不會反對合理改革，但改革過程難免有陣痛，因此必須仰賴勞資雙方要有共識前提、化異求同，往合理改革進行，才能事半功倍。

她也轉述在行政院院會所聞，指行政院長蘇貞昌要求台鐵局積極跟員工說明、溝通，政府也承諾歷史造成台鐵債務由政府負擔，員工薪資福利絕對不會減損。台鐵進行公司化的過程，勞動部會全力堅守勞工權益，站在台鐵員工立場，確保台鐵勞工的工作安全與福利。